Transportistas acatan paro de 24 horas y mantienen pedido de subir el pasaje a S/1,50 en Puno

Los transportistas del servicio urbano de Puno anunciaron una paralización de 24 horas para este jueves 22 de octubre, en rechazo a la Ordenanza Municipal N.° 088, aprobada por el Concejo Municipal. La medida contempla el apagado de motores y la instalación de piquetes en diferentes puntos de la ciudad, lo que afectará a usuarios, estudiantes y trabajadores que dependen del transporte público.

El dirigente del sector, Gregorio Huanacuni, ratificó la protesta y sostuvo que los gremios no darán marcha atrás, pese a que la Municipalidad de Puno anunció una reunión con los transportistas para el miércoles 21 de octubre a las 10.00 a. m. El encuentro, según informó el gerente municipal, Ricardo Álvarez, tenía como objetivo escuchar las demandas del sector.

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Los dirigentes exigen la anulación de la nueva ordenanza y cuestionan la rapidez con la que fue aprobada. Huanacuni calificó el procedimiento de irresponsable y anunció que los gremios analizarán posibles deficiencias legales en la norma. Además, sostienen que la disposición se aprobó sin un dictamen técnico-legal y que el gerente de Transportes no habría revisado el documento durante la sesión virtual del concejo.

Cuestionan sanciones y el ingreso de más empresas

Los transportistas argumentan que la Ordenanza Municipal N.° 088 endurece las sanciones contra los operadores y permitiría el ingreso de nuevas empresas al servicio urbano, lo que, según afirman, perjudicaría a quienes actualmente trabajan en el sector. También cuestionaron la fiscalización municipal y señalaron que la regulación anterior databa de 2010.

En medio de la controversia, los gremios mantienen su intención de elevar el pasaje urbano de S/ 1 a S/ 1,50, propuesta que ha generado el rechazo de usuarios por el impacto económico que tendría en sus desplazamientos diarios.

Los dirigentes advirtieron que la paralización podría dar paso a medidas más prolongadas, como una huelga de 72 horas o incluso una protesta indefinida, si no obtienen una respuesta concreta de las autoridades municipales.

La medida anunciada pone en riesgo la continuidad del servicio de transporte urbano, taxis y mototaxis durante la jornada. Ante el posible impacto en la movilidad, los usuarios deberán tomar precauciones para trasladarse a sus centros de estudio y trabajo.

El conflicto se produce en medio de los reclamos por la regulación del transporte y el desacuerdo sobre las tarifas. Mientras los transportistas exigen la anulación de la ordenanza y defienden el incremento del pasaje, la municipalidad deberá responder a las demandas para evitar que la protesta se prolongue.