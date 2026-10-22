Puno entre el fuego y el paro: incendio arrasa 200 hectáreas y transportistas paralizan la ciudad Las llamas se reactivaron cerca de las islas flotantes de los Uros. Indeci reportó afectación preliminar de 200 hectáreas de cobertura natural. En paralelo, transportistas cumplen un paro de 24 horas y mantienen su pedido de cobrar S/1,50 por el pasaje urbano.

Puno se enfrenta a dos emergencias: un incendio forestal que arrasó 200 hectáreas cerca del lago Titicaca y un paro de transportistas que exige un incremento en el pasaje urbano. | composición LR

Puno se enfrenta a dos emergencias: un incendio forestal que arrasó 200 hectáreas cerca del lago Titicaca y un paro de transportistas que exige un incremento en el pasaje urbano. | composición LR

Puno enfrenta una jornada marcada por dos emergencias. En las inmediaciones del lago Titicaca, un incendio forestal destruyó unas 200 hectáreas de totorales secos y pasto natural en sectores cercanos a las islas flotantes de los Uros. El siniestro, que se inició el martes 20 de octubre y se reactivó al día siguiente, finalmente fue extinguido durante la noche del miércoles 21, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En paralelo, los transportistas del servicio urbano e interurbano, además de representantes de taxis y otros gremios, acatan este jueves 22 de octubre un paro de 24 horas en rechazo a la Ordenanza Municipal N.° 088 y mantienen su posición de elevar el pasaje urbano de S/1 a S/1,50. Los dirigentes han advertido que, si no obtienen respuestas de la Municipalidad Provincial de Puno, podrían evaluar prolongar las medidas de fuerza.

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Incendio destruyó 200 hectáreas de cobertura natural

El incendio forestal fue reportado inicialmente el martes 20 de octubre en los sectores de Uros Chulluni y Chimú, en el distrito y provincia de Puno, en una zona próxima a las islas flotantes de los Uros. Debido a que se trataba de un sector de difícil acceso, las labores para controlar las llamas requirieron la participación de diferentes instituciones.

El COEN-Indeci informó que el fuego fue extinguido aproximadamente a las 8.50 p. m. del miércoles 21, después de que se registraran lluvias alrededor de las 7.30 p. m. que contribuyeron a mitigar las llamas. El reporte preliminar estableció una afectación de 200 hectáreas de cobertura natural, principalmente totorales secos y pasto natural próximos al lago Titicaca. La evaluación de daños todavía continúa.

Hasta el último reporte de Indeci no se habían registrado personas heridas o fallecidas ni daños a la salud de la población. Tampoco se había confirmado afectación de viviendas. Sin embargo, la magnitud de la superficie quemada mantiene pendiente una evaluación más detallada sobre el impacto ambiental y sobre la fauna y flora del entorno.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) movilizó a sus brigadas de combatientes de incendios forestales de la Reserva Nacional del Titicaca, mientras que personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno participó en las acciones de control. Las labores se desarrollaron en zonas de amortiguamiento y de aprovechamiento directo de la reserva.

Marina desplegó patrullera para combatir el fuego

La emergencia también movilizó a la Marina de Guerra del Perú y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Debido a que el incendio se encontraba en una zona de totorales de difícil acceso terrestre, se desplegó una patrullera lacustre para apoyar las labores de extinción.

El Ministerio de Defensa informó que la embarcación LP Ramis se dirigió al lugar con seis tripulantes y equipos especializados, entre ellos un sistema propio de lucha contra incendios y una motobomba con manga especializada. La Capitanía de Puerto de Puno también intervino desde las primeras horas de la emergencia.

La intervención era necesaria debido al riesgo de propagación de las llamas hacia sectores donde se encuentran las viviendas de la comunidad de los Uros. Durante la emergencia, la prioridad fue impedir que el fuego avanzara hacia las islas y otras áreas de vegetación.

En un primer momento, las autoridades informaron que las causas del incendio todavía se encontraban bajo investigación. Posteriormente, autoridades locales señalaron que el fuego se habría reactivado luego de haber sido controlado.

Javier Pampamallco, jefe del Indeci en Puno, señaló que "alguien o manos extrañas ha vuelto a encender el fuego" y que los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas hacia los totorales y zonas próximas a las viviendas e infraestructura de las islas.

Sequedad aumenta riesgo de propagación

La emergencia ocurre en un contexto particularmente delicado para Puno por el déficit de lluvias y el descenso del nivel del lago Titicaca.

Según información difundida por el Senamhi en Puno, recogida esta semana por medios regionales, el nivel del Titicaca habría descendido 61 centímetros entre el 1 de mayo y el 19 de octubre, hasta ubicarse en alrededor de 3.808,36 metros sobre el nivel del mar. La reducción está vinculada a la escasez de precipitaciones y a las altas temperaturas, que favorecen una mayor evaporación.

El especialista del Senamhi Sixto Flores explicó que durante octubre las precipitaciones han sido escasas y que las temperaturas registradas, de hasta 22 y 23 °C en algunos sectores, contribuyen a acelerar la pérdida de agua. También advirtió que la sequedad de los suelos genera condiciones favorables para la propagación de incendios forestales, aunque precisó que estos suelen tener como principal factor de origen la intervención humana.

El escenario es especialmente sensible para los Uros, debido a la importancia de la totora para la vida cotidiana, las actividades económicas y la identidad cultural de esta población. La vegetación también forma parte del ecosistema que rodea a las islas y constituye un recurso fundamental para la elaboración y mantenimiento de sus estructuras tradicionales.

Por ahora, sin embargo, no existe un reporte oficial que establezca el número de hectáreas de totora aprovechable que se habría perdido específicamente para las comunidades de los Uros ni una evaluación definitiva de daños a la fauna. Esa información deberá precisarse cuando concluya la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Transportistas paralizan Puno y exigen S/1,50

Mientras se atienden las consecuencias del incendio, la ciudad de Puno afronta una jornada de paralización. Los transportistas urbanos e interurbanos, junto con representantes de taxis y otros sectores, cumplen un paro preventivo de 24 horas este jueves 22 de octubre.

La protesta tiene como uno de sus principales puntos de cuestionamiento la Ordenanza Municipal N.° 088, aprobada por el Concejo Municipal de Puno. Los dirigentes sostienen que la norma fue aprobada sin suficiente consenso con el sector y han anunciado que evaluarán sus aspectos técnicos y legales.

Entre sus cuestionamientos también figura la posibilidad de permitir el ingreso de nuevas empresas al transporte urbano. Los transportistas consideran que esta medida podría incrementar la competencia en un sistema que, según sus representantes, ya enfrenta problemas de circulación y prestación del servicio. Asimismo, cuestionan el endurecimiento de las sanciones contempladas en la nueva normativa.

A ello se suma el conflicto por la tarifa. Los transportistas mantienen su posición de cobrar S/1,50, mientras que organizaciones de usuarios y dirigentes sociales exigen que el precio vuelva a S/1. La controversia ya generó movilizaciones durante octubre y continúa sin un acuerdo definitivo entre los gremios, los usuarios y las autoridades.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno había cuestionado previamente el incremento y convocado movilizaciones para exigir que el pasaje se mantenga en S/1. Su presidente, Amador Núñez Mamani, sostuvo que el aumento afecta directamente a las familias que utilizan diariamente el transporte público y reclamó que el tema sea revisado por las autoridades competentes.

Paro genera dificultades para movilizarse

La medida comenzó desde las primeras horas de este jueves e incluye el apagado de motores y la instalación de piquetes en distintos puntos de la ciudad. Los gremios habían anunciado que la paralización comprendería al transporte urbano y que también se sumarían sectores vinculados al servicio de taxis y mototaxis.

Durante la jornada se reportaron bloqueos y restricciones en algunos accesos, aunque no todo el transporte de la región quedó paralizado. Información difundida este jueves señala que taxis, mototaxis y algunas unidades que cubren rutas hacia Juliaca continuaban circulando en determinados sectores.

Los dirigentes han advertido que las 24 horas podrían ser solo el inicio de nuevas acciones si la Municipalidad Provincial de Puno no atiende sus demandas. Entre las medidas que han mencionado se encuentra la posibilidad de ampliar la paralización a 72 horas o incluso realizar una protesta indefinida.

La protesta afecta especialmente a estudiantes, trabajadores y usuarios que dependen del transporte urbano para trasladarse por la ciudad, en una jornada en la que los gremios buscan presionar a las autoridades municipales para abrir una negociación sobre la nueva ordenanza y la situación del transporte.

El Niño Costero mantiene alerta en el país

El panorama de Puno se desarrolla mientras el país permanece bajo Alerta de El Niño Costero. El comunicado oficial más reciente del ENFEN es el N.° 18-2026, publicado el 16 de octubre, y mantiene este estado de alerta. La Comisión continúa recomendando a las autoridades considerar los escenarios de riesgo actualizados para adoptar medidas de reducción y preparación ante posibles impactos.

El ENFEN viene advirtiendo que las condiciones cálidas del Pacífico pueden mantenerse durante los próximos meses. En sus pronósticos, la comisión ha señalado una alta probabilidad de que El Niño Costero persista hasta el verano de 2027, con una probabilidad significativa de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

Para la costa y la sierra norte, el escenario implica una mayor vigilancia ante posibles lluvias por encima de lo normal, mientras que en otras regiones los déficits de precipitación y las condiciones de sequedad pueden mantener elevados determinados riesgos. El propio ENFEN insiste en que las autoridades deben utilizar los escenarios de riesgo y los pronósticos estacionales para adoptar medidas de prevención.

En Puno, el incendio de los totorales muestra cómo las condiciones secas pueden agravar la propagación del fuego. El descenso del nivel del Titicaca y la falta de lluvias se suman así a una emergencia ambiental que, aunque ya fue controlada, todavía requiere una evaluación completa de sus consecuencias.