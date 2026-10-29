Gabriel Costa reveló inesperado deseo para el Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Quiero que salga campeón la ‘U’” El futbolista uruguayo nacionalizado peruano se pronunció en la previa del choque entre celestes y blanquiazules por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Gabriel Costa sorprendió con sus declaraciones en la antesala del esperado duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En una entrevista con L1 Radio, el futbolista nacionalizado peruano expresó su deseo de que el encuentro termine en empate, un resultado que podría favorecer las aspiraciones de Universitario en la lucha por el título nacional.

El popular 'Gabi' explicó que mantiene una relación cercana con integrantes del plantel merengue y espera que el equipo consiga el título esta temporada. "Es una final adelantada. Tengo muchos amigos en la ‘U’ y quiero que salga campeón la ‘U’. Lo seguimos ahí, pero que sea un lindo partido y que lo puedan disfrutar", mencionó.

Gabriel Costa analizó la localía de Sporting Cristal ante Alianza Lima

El exfutbolista de Universitario no ocultó su preferencia por el conjunto crema, pese a que también vistió las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal durante su trayectoria en el fútbol peruano. "Ojalá que les vaya bien a los dos y que terminen empatados", manifestó Gabriel Costa.

'Gabi' destacó la cercanía de las tribunas con la cancha en el estadio Alberto Gallardo y la influencia que puede ejercer el público durante un encuentro de esta magnitud. "Más allá de que sea chiquito, la gente te lo hace sentir. Cuando, en este caso, Cristal juega de local, uno se siente más cómodo porque conoce el campo", señaló.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima se llevará a cabo este jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. (hora peruana). Este partido tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo y forma parte de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.