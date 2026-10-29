XIV Festival de Periodismo UARM 2026 con Rosa María Palacios y más invitados El encuentro reunirá a periodistas, investigadores y estudiantes en una jornada de conferencias, mesas de investigación y presentación de reportajes. El ingreso será gratuito, con cupos limitados.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) realizará el próximo lunes 2 de noviembre el XIV Festival de Periodismo UARM 2026, un encuentro que reunirá a reconocidos comunicadores, docentes y estudiantes para compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales de la profesión. La jornada contará con diversas actividades académicas y espacios dedicados al ejercicio periodístico.

Una de las invitadas destacadas será Rosa María Palacios, abogada, periodista y conductora del programa Sin Guion, quien participará en esta edición del festival. El evento también busca promover el intercambio de conocimientos entre profesionales y futuros comunicadores, así como fortalecer el análisis crítico sobre el papel de los medios de comunicación.

Video destacado ¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Rosa María Palacios participará en el XIV Festival de Periodismo UARM 2026

Como parte de la programación, Carlos Fernández, investigador de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, MediaLab de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), estará a cargo de la charla-taller “Periodismo con innovación social: ¿Cómo la inteligencia artificial está reconvirtiendo nuestra profesión?”. La actividad se desarrollará de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en el auditorio Jeffrey Klaiber, SJ.

El festival también contempla mesas de investigación y presentaciones de reportajes en video, espacios que permitirán conocer trabajos desarrollados por periodistas invitados, docentes y estudiantes. Estas actividades forman parte de una programación orientada a fomentar la reflexión académica y el intercambio de experiencias sobre la producción de contenidos informativos.

¿Dónde se realizará el XIV Festival de Periodismo UARM 2026?

El encuentro se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre de 2026, en el campus de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ubicado en la avenida Paso de los Andes 970, en Pueblo Libre, Lima. Entre los espacios programados se encuentra el auditorio Jeffrey Klaiber, SJ, donde se desarrollarán el conversatorio inaugural y la charla-taller sobre inteligencia artificial.

La entrada al XIV Festival de Periodismo UARM 2026 será libre, con cupos limitados. Asimismo, los organizadores han informado que se entregarán certificados previa inscripción, por lo que los interesados deberán considerar este requisito para acceder a la constancia de participación.