Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14

Este martes arranca la fecha 14 del Torneo Clausura, la cual podría definir el futuro de muchos clubes que luchan por conseguir el título de la Liga 1. En el arranque de la jornada, el líder Sport Huancayo visitará a Juan Pablo II, con el objetivo de lograr un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. El miércoles, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Sullana, mientras que Cienciano jugará contra Atlético Grau en Cusco.

El jueves por la tarde, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Alberto Gallardo. Por la noche, otro de los equipos que pelea por el liderato, Melgar, recibirá a Comerciantes Unidos en el último encuentro de la fecha. Hay que tener en cuenta que el duelo Universitario vs Sport Boys se pospuso debido a falta de garantías de seguridad, por ello, este enfrentamiento se llevará a cabo la próxima semana.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sport Huancayo 13 +8 28 2 Universitario 13 +9 27 3 Deportivo Garcilaso 13 +12 25 4 Sporting Cristal 13 +11 25 5 Melgar 13 +10 25 6 Alianza Lima 13 +7 25 7 Juan Pablo II 13 +7 22 8 Alianza Atlético 13 -1 22 9 Cusco FC 13 +5 21 10 Sport Boys 13 +5 21 11 Atlético Grau 13 -1 18 12 Cienciano 13 -5 14 13 Comerciantes Unidos 13 -1 13 14 Los Chankas 13 -15 12 15 FC Cajamarca 13 -9 11 16 CD Moquegua 13 -12 10 17 ADT 13 -14 7 18 UTC* 13 -16 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 30 +30 65 2 Universitario 30 +18 56 3 Melgar 30 +19 53 4 Deportivo Garcilaso 30 +15 51 5 Cusco FC 30 +2 48 6 Cienciano 30 +7 47 7 Los Chankas 30 -11 46 8 Sporting Cristal 30 +9 44 9 Sport Huancayo 30 -2 44 10 Alianza Atlético 30 +1 43 11 Juan Pablo II 30 -11 38 12 Sport Boys* 30 +1 37 13 Comerciantes Unidos 30 -3 34 14 Atlético Grau 30 -7 34 15 CD Moquegua 30 -19 28 16 FC Cajamarca* 30 -14 26 17 ADT* 30 -14 26 18 UTC* 30 -21 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Hora: 3.00 p. m.

Miércoles 28 de octubre

ADT vs CD Moquegua | Hora: 11.00 a. m.

| Hora: 11.00 a. m. FC Cajamarca vs UTC | Hora: 1.15 p. m.

| Hora: 1.15 p. m. Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.

| Hora: 3.30 p. m. Cienciano vs Atlético Grau | Hora: 7.00 p. m.

Jueves 29 de octubre

Los Chankas vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.

| Hora: 1.00 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Lima | Hora: 3.30 p. m.

| Hora: 3.30 p. m. Melgar vs Comerciantes Unidos | Hora: 7.30 p. m.

Miércoles 4 de noviembre