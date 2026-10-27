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Deportes

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

Melgar, Deportivo Garcilaso y Alianza Lima marchan en los primeros lugares del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
Melgar, Deportivo Garcilaso y Alianza Lima marchan en los primeros lugares del Acumulado. Foto: Liga 1/composición LR
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Este martes arranca la fecha 14 del Torneo Clausura, la cual podría definir el futuro de muchos clubes que luchan por conseguir el título de la Liga 1. En el arranque de la jornada, el líder Sport Huancayo visitará a Juan Pablo II, con el objetivo de lograr un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. El miércoles, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Sullana, mientras que Cienciano jugará contra Atlético Grau en Cusco.

El jueves por la tarde, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Alberto Gallardo. Por la noche, otro de los equipos que pelea por el liderato, Melgar, recibirá a Comerciantes Unidos en el último encuentro de la fecha. Hay que tener en cuenta que el duelo Universitario vs Sport Boys se pospuso debido a falta de garantías de seguridad, por ello, este enfrentamiento se llevará a cabo la próxima semana.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sport Huancayo13+828
2Universitario13+927
3Deportivo Garcilaso13+1225
4Sporting Cristal13+1125
5Melgar13+1025
6Alianza Lima13+725
7Juan Pablo II13+722
8Alianza Atlético13-122
9Cusco FC13+521
10Sport Boys13+521
11Atlético Grau13-118
12Cienciano13-514
13Comerciantes Unidos13-113
14Los Chankas13-1512
15FC Cajamarca13-911
16CD Moquegua13-1210
17ADT13-147
18UTC*13-16-3

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima30+3065
2Universitario30+1856
3Melgar30+1953
4Deportivo Garcilaso30+1551
5Cusco FC30+248
6Cienciano30+747
7Los Chankas30-1146
8Sporting Cristal30+944
9Sport Huancayo30-244
10Alianza Atlético30+143
11Juan Pablo II30-1138
12Sport Boys*30+137
13Comerciantes Unidos30-334
14Atlético Grau30-734
15CD Moquegua30-1928
16FC Cajamarca*30-1426
17ADT*30-1426
18UTC*30-2110
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Martes 27 de octubre

  • Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Hora: 3.00 p. m.

Miércoles 28 de octubre

  • ADT vs CD Moquegua | Hora: 11.00 a. m.
  • FC Cajamarca vs UTC | Hora: 1.15 p. m.
  • Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Atlético Grau | Hora: 7.00 p. m.

Jueves 29 de octubre

  • Los Chankas vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs Alianza Lima | Hora: 3.30 p. m.
  • Melgar vs Comerciantes Unidos | Hora: 7.30 p. m.

Miércoles 4 de noviembre

  • Universitario vs Sport Boys | Hora: 8.30 p. m.

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