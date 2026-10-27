Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.
Este martes arranca la fecha 14 del Torneo Clausura, la cual podría definir el futuro de muchos clubes que luchan por conseguir el título de la Liga 1. En el arranque de la jornada, el líder Sport Huancayo visitará a Juan Pablo II, con el objetivo de lograr un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. El miércoles, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en Sullana, mientras que Cienciano jugará contra Atlético Grau en Cusco.
El jueves por la tarde, Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán el partido más atractivo de la jornada en el estadio Alberto Gallardo. Por la noche, otro de los equipos que pelea por el liderato, Melgar, recibirá a Comerciantes Unidos en el último encuentro de la fecha. Hay que tener en cuenta que el duelo Universitario vs Sport Boys se pospuso debido a falta de garantías de seguridad, por ello, este enfrentamiento se llevará a cabo la próxima semana.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
- Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario: futbolista ecuatoriano estuvo presente en el estadio Monumental
- Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: conoce a los abanderados de Perú para esta competencia
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sport Huancayo
|13
|+8
|28
|2
|Universitario
|13
|+9
|27
|3
|Deportivo Garcilaso
|13
|+12
|25
|4
|Sporting Cristal
|13
|+11
|25
|5
|Melgar
|13
|+10
|25
|6
|Alianza Lima
|13
|+7
|25
|7
|Juan Pablo II
|13
|+7
|22
|8
|Alianza Atlético
|13
|-1
|22
|9
|Cusco FC
|13
|+5
|21
|10
|Sport Boys
|13
|+5
|21
|11
|Atlético Grau
|13
|-1
|18
|12
|Cienciano
|13
|-5
|14
|13
|Comerciantes Unidos
|13
|-1
|13
|14
|Los Chankas
|13
|-15
|12
|15
|FC Cajamarca
|13
|-9
|11
|16
|CD Moquegua
|13
|-12
|10
|17
|ADT
|13
|-14
|7
|18
|UTC*
|13
|-16
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|30
|+30
|65
|2
|Universitario
|30
|+18
|56
|3
|Melgar
|30
|+19
|53
|4
|Deportivo Garcilaso
|30
|+15
|51
|5
|Cusco FC
|30
|+2
|48
|6
|Cienciano
|30
|+7
|47
|7
|Los Chankas
|30
|-11
|46
|8
|Sporting Cristal
|30
|+9
|44
|9
|Sport Huancayo
|30
|-2
|44
|10
|Alianza Atlético
|30
|+1
|43
|11
|Juan Pablo II
|30
|-11
|38
|12
|Sport Boys*
|30
|+1
|37
|13
|Comerciantes Unidos
|30
|-3
|34
|14
|Atlético Grau
|30
|-7
|34
|15
|CD Moquegua
|30
|-19
|28
|16
|FC Cajamarca*
|30
|-14
|26
|17
|ADT*
|30
|-14
|26
|18
|UTC*
|30
|-21
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Martes 27 de octubre
- Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Hora: 3.00 p. m.
Miércoles 28 de octubre
- ADT vs CD Moquegua | Hora: 11.00 a. m.
- FC Cajamarca vs UTC | Hora: 1.15 p. m.
- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Atlético Grau | Hora: 7.00 p. m.
Jueves 29 de octubre
- Los Chankas vs Cusco FC | Hora: 1.00 p. m.
- Sporting Cristal vs Alianza Lima | Hora: 3.30 p. m.
- Melgar vs Comerciantes Unidos | Hora: 7.30 p. m.
Miércoles 4 de noviembre
- Universitario vs Sport Boys | Hora: 8.30 p. m.