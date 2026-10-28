Es impreciso el post que vinculaba declaraciones de Rafael López Aliaga en 2022 con el reciente pedido de segunda vuelta en Lima de Francis Allison

Esta verificación fue elaborada por Camila Canchanya en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

El pasado 13 de octubre, en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el abogado y exministro de Trabajo y Cultura Alejandro Salas publicó en X el fragmento de una entrevista en el programa Panorama, en la que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, afirmaba: “Lima es región, ¿ya? Las leyes que están dadas son únicamente para que Lima… [Para que] yo sea proclamado gobernador y alcalde, y tome las competencias de educación y salud, por lo menos”.

El tuit aseguraba textualmente que con dichas declaraciones “Rafael Lopez Aliaga reconoció que Lima es región, dándole la razón a Francis Allison, y por lo tanto debe de haber segunda vuelta en las elecciones para Lima al no superar el 30% de los votos exigidos”.

Tuit de Alejandro Salas. Foto: X

Sin embargo, se trata de una afirmación imprecisa, pues relaciona una declaración de años atrás con una controversia electoral de 2026 sin que el fragmento citado demuestre que López Aliaga respaldara la aplicación de una segunda vuelta a la elección municipal de Lima.

Desfase temporal: una entrevista de 2022 difundida en 2026

A través de una búsqueda inversa de fotogramas del video se identificó la entrevista original de Rafael López Aliaga en el programa Panorama: data del 9 de octubre de 2022. En ella, se refirió a la necesidad de ampliar el presupuesto de Lima Metropolitana y planteó que fuera considerada una región, a fin de que el alcalde pudiera asumir competencias en educación y salud.

Esta propuesta también aparecía en una nota de prensa publicada por la Municipalidad de Lima el 5 de octubre de 2023, que informó sobre la participación de López Aliaga en la Comisión Descentralizada del Congreso de la República, donde solicitó acelerar el trámite para que Lima Metropolitana fuera considerada una región y pudiera acceder a mayores recursos y competencias para atender las necesidades de la capital.

RLA también se refirió a la petición en octubre de 2023. Foto: Municipalidad de Lima

La entrevista y el antecedente institucional permiten contextualizar el uso de la expresión “Lima es región”. En el fragmento difundido no se menciona la aplicación de una segunda vuelta electoral ni se expresa apoyo al pedido presentado posteriormente por Avanza País.

¿Por qué se solicitó una segunda vuelta para Lima?

Semanas atrás, Avanza País, partido de Francis Allison, solicitó la realización de una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima Metropolitana y argumentó que esta cuenta con un régimen especial, con funciones y características distintas a las de otras municipalidades, por lo que debía aplicarse la regla prevista para las elecciones regionales, que exige un mínimo de 30% de los votos válidos.

Sin embargo, la legislación distingue entre ambos tipos de elección. El artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales establece el requisito del 30% de votos válidos para elegir gobernador y vicegobernador regional, mientras que el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales dispone que se proclame alcalde a quien encabece la lista con la mayor votación. Por tanto, ambos establecen procedimientos distintos para la elección de estas autoridades.

El 22 de octubre de 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundado el pedido de Avanza País mediante la Resolución N.° 08273-2026-JEE-LICN/JNE, pues no correspondía aplicar automáticamente a la elección municipal de Lima el requisito del 30% establecido para las elecciones regionales.

Asimismo, rechazó la solicitud de suspender la proclamación de resultados, al señalar que la presentación de un recurso no era suficiente para detener el proceso electoral.

Conclusión

En síntesis, el exministro Alejandro Salas compartió en X el fragmento de una entrevista a Rafael López Aliaga, realizada el 9 de octubre de 2022, en la que este afirma que “Lima es región”. Utiliza estas declaraciones para afirmar que el candidato de Renovación Popular estaría respaldando a Francis Allison y el pedido de su partido de aplicar a las Elecciones Municipales de Lima el umbral del 30% de votos previsto para las Elecciones Regionales. Sin embargo, el clip no guarda relación con el actual proceso electoral.