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¡Por séptima vez! Atacan unidad de la empresa Z Buss cuando se dirigía a Huacho lleno de pasajeros

El incidente ocurrió la madrugada del 18 de octubre, marcando el séptimo ataque contra la compañía. A pesar del susto, no se registraron víctimas mortales. La Policía Nacional (PNP) ya investiga el atentado.

Ataque contra Z Buss
Ataque contra Z BussComposición LR / ATV Noticias
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El transporte interprovincial sigue en la mira de los delincuentes. Una unidad de la empresa Z Buss volvió a ser atacada a balazos cuando se dirigía de Lima a Huacho lleno de pasajeros por la Panamericana Norte, en la zona de Primera de Pro, cerca del distrito de Puente Piedra.

El atentado ocurrió la madrugada del domingo 18 de octubre y constituye el séptimo ataque registrado contra la empresa en los últimos meses. Junio fue el más letal, ya que en ese mes se reportaron al menos cinco ataques violentos contra la compañía, entre explosivos, disparos y agresiones con piedras.

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Nuevo ataque contra Z Buss

Según testigos, el vehículo de la empresa interprovincial fue interceptado por criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la parte delantera de la unidad cuando estaba a 15 minutos de llegar al distrito de Puente Piedra. Los videos grabados por usuarios muestran al menos cinco orificios en esa parte del bus.

Los reportes preliminares indican que no se registraron víctimas mortales a raíz de este último ataque. Los pasajeros se arrojaron al piso para evitar ser impactados, mientras que el chofer continuó su ruta pese al desconcierto. Los motivos detrás del incidente son materia de investigación de la Policía Nacional (PNP).

Siete atentados contra la empresa

Esta no es la primera vez que la compañía Z Buss es víctima de la criminalidad. Hasta el momento, son siete los atentados que se contabilizan contra la empresa en los últimos meses. Junio fue el más letal, con al menos cinco ataques violentos registrados, entre explosivos, disparos y agresiones con piedras.

El 10 de junio, delincuentes dejaron una granada en la fachada del local de la avenida Alfredo Mendiola que no llegó a detonar. El 24 de ese mes, abrieron fuego contra otro bus en plena ruta y, días después, desconocidos volvieron a disparar contra el mismo local. Pese al último atentado, Z Buss continúa sus labores y un agente de los Halcones escolta cada unidad que sale 20 minutos hasta cierto punto.

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