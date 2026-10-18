Gigantesco incendio en fábrica de plásticos en Puente Piedra moviliza a más de 10 unidades de los Bomberos
Diversas unidades del Cuerpo General de Bomberos de Lima Metropolitana están desplegadas en la zona para controlar el siniestro y prevenir su propagación a otras instalaciones industriales cercanas.
Un incendio de grandes proporciones se registra este domingo 18 de octubre de 2026 en una fábrica de plásticos ubicada en el sector de La Ensenada, en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima. La emergencia comenzó alrededor de las 12:18 p. m. en un establecimiento situado en la calle Los Cerezos, según el registro del Cuerpo General de Bomberos.
El siniestro permanece activo y genera una importante columna de humo que alcanza las zonas cercanas. Ante la magnitud de la emergencia, varias unidades de distintas compañías de Lima Metropolitana fueron desplegadas para atender el fuego y evitar que la situación se extienda a otros establecimientos industriales de los alrededores.
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Incendio en Puente Piedra: más de una decena de unidades atienden la emergencia
El registro de los Bomberos reportó el incendio bajo la clasificación de fuego en estructuras y señaló que la emergencia se encontraba en atención. La respuesta incluye unidades contra incendios, cisternas, ambulancias, vehículos de rescate y equipos de apoyo, movilizados para las labores en el establecimiento afectado.
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Entre los recursos enviados figuran las unidades identificadas como M150-1, M161-1, M75-1 y M65-1, además de vehículos cisterna y de rescate. El despliegue refleja la participación de diferentes equipos de emergencia en una intervención que continúa en desarrollo. Hasta la información disponible, no se ha confirmado el número de personas afectadas ni las causas que originaron el fuego.