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Sociedad

Disparan a chofer de la empresa 10 E con pasajeros a bordo en Lurín: es el segundo ataque en un mes

El conductor recibió dos disparos cuando se detuvo para dejar pasajeros en José Gálvez. Los atacantes huyeron y la Policía investiga un posible vínculo con extorsiones a la empresa.

La 10 E suspende operaciones por temor a nuevos ataques
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Un chofer de la empresa de transporte público Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la 10 E o Los Moraditos, recibió dos disparos cuando se detuvo para dejar pasajeros cerca del paradero 11 de José Gálvez, a la altura del mercado Verde Las Palmas, en Lurín.

Según testigos, el conductor Luis Ángel Santiago López, de 37 años, estaba cerca de llegar a su paradero final cuando uno de los atacantes se acercó a la unidad y le disparó en el pecho y el brazo.

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Tras el ataque, los presuntos delincuentes huyeron en dirección a la avenida Las Palmas. Los compañeros del conductor lo auxiliaron y un patrullero de la Policía Nacional lo trasladó al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

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Santiago López es padre de dos hijos y principal sustento económico de su hogar.

Fuentes policiales señalaron que el ataque estaría relacionado con presuntas extorsiones contra la empresa Etrascpsa. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar las circunstancias y los móviles de la agresión.

Segundo ataque en menos de un mes

El atentado contra el conductor ocurre menos de un mes después de otro ataque armado contra un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la 10 E o Los Moraditos. El 7 de octubre, dos sujetos interceptaron una unidad en la avenida Las Palmas, en Pachacámac, y dispararon contra el vehículo cuando trasladaba a unos diez pasajeros. Los ocupantes se lanzaron al piso para protegerse y la Policía encontró 11 casquillos de bala en la escena. Ninguno resultó herido.

Tras ese primer atentado, la empresa suspendió sus operaciones durante esa jornada y evaluó participar en el paro de transportistas convocado para el 9 de octubre. A diferencia de la 10 E, la línea 10 A sí ha salido a trabajar, mientras que la empresa Etrascpsa mantiene suspendido su servicio por temor a nuevos ataques. Fuentes policiales vinculan la reciente agresión con presuntas extorsiones, aunque las investigaciones deberán determinar si ambos atentados están relacionados.

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