Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Ate: balacera durante fiesta de cumpleaños en Santa Clara deja un muerto y seis heridos de bala

El ataque ocurrió la madrugada del 17 de octubre en un local de la zona de Manylsa, en Santa Clara. Según testimonios, dos a tres sujetos habrían disparado reiteradas veces contra los asistentes.

Balacera en fiesta de salón de eventos en Ate deja un muerto y seis heridos
Balacera en fiesta de salón de eventos en Ate deja un muerto y seis heridos
Por
google iconLa República en Google

Una balacera registrada durante una fiesta en el salón de eventos La Caleta, ubicado en el jirón Acapulco 229, cooperativa Manylsa, en Santa Clara, distrito de Ate dejó una persona fallecida y seis heridos por armas de fuego, según información policial.

El ataque se produjo entre las 3.00 a. m. y las 3.30 a. m., de este sábado 17 de octubre. De acuerdo con los testimonios recogidos, fueron dos a tres sujetos que habrían llegado al establecimiento y abrieron fuego contra los asistentes. Algunos testigos señalaron que los presuntos atacantes se desplazaban en una motocicleta y que habrían realizado entre 20 y 30 disparos.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Chofer de colectivo fue asesinado en Cercado de Lima mientras transportaba pasajeros

lr.pe

La persona fallecida fue identificada como Luis Carlos Almeida Vargas (33). El parte policial reporta seis personas heridas que fueron trasladadas o atendidas en el Hospital de Lima Este Vitarte. Tres de ellas, identificadas como Jhon-Ji Jordán Gómez Cano (25), Andrés Avelino Cáceres Tito (35) y Edgar Abimael Prado Ballez (39), presentaban lesiones en el abdomen, el tórax y la pelvis. Los tres ingresaron a sala de cirugía con pronóstico reservado.

Otros tres pacientes fueron atendidos en el tópico de cirugía. Erick Junior Ramírez Llampasi (31) presentó una herida en el miembro inferior izquierdo y quedó en observación; Maricelo Mari Avalos (32) sufrió heridas en el glúteo y el brazo derecho y también quedó en observación; mientras que Gustavo Jesús Pimentel Guisasola (27), quien presentó una herida en el miembro inferior derecho, recibió el alta médica.

Puedes ver

‘Los Alcaeda’ asesinaron a 4 choferes y extorsionaron a otros 83 transportistas

lr.pe

Causas del ataque

Por otro lado, uno de los testimonios recogidos mencionó una posible venganza vinculada con una persona procedente de Huaycán. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y el posible móvil del ataque continúa bajo investigación.

Una testigo señaló que en el establecimiento suelen realizarse fiestas y que anteriormente se habían registrado peleas, aunque, según su versión, no se habían producido fallecimientos durante esos eventos.

Por su parte, el dueño del local mencionó que después de mucho tiempo se realizaba una fiesta en su establecimiento. Además, quienes asistieron al evento eran conocidos y familiares que solo fueron para celebrar el cumpleaños.

Las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo el ataque, cuántas personas participaron y quiénes serían los responsables.

Finalmente, el local fue clausurado por las autoridades del distrito de Ate.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima frente a El Niño: Rímac, Chillón y Lurín tendrían caudales sobre lo normal desde diciembre

¿A qué hora y dónde ver Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Muere famoso conductor de TV internacional minutos después de terminar su programa: sus compañeros lo anunciaron en vivo

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 17 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Destituyen a dos jueces en Puno por fallo que ordenó devolver lingotes de oro de 13 kilos y liberar a dos mujeres

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión"

Fiscalía pide crédito suplementario al Congreso para pagar sueldos de fiscales en noviembre y diciembre