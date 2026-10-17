Ate: balacera durante fiesta de cumpleaños en Santa Clara deja un muerto y seis heridos de bala

Balacera en fiesta de salón de eventos en Ate deja un muerto y seis heridos

Balacera en fiesta de salón de eventos en Ate deja un muerto y seis heridos

Una balacera registrada durante una fiesta en el salón de eventos La Caleta, ubicado en el jirón Acapulco 229, cooperativa Manylsa, en Santa Clara, distrito de Ate dejó una persona fallecida y seis heridos por armas de fuego, según información policial.

El ataque se produjo entre las 3.00 a. m. y las 3.30 a. m., de este sábado 17 de octubre. De acuerdo con los testimonios recogidos, fueron dos a tres sujetos que habrían llegado al establecimiento y abrieron fuego contra los asistentes. Algunos testigos señalaron que los presuntos atacantes se desplazaban en una motocicleta y que habrían realizado entre 20 y 30 disparos.

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La persona fallecida fue identificada como Luis Carlos Almeida Vargas (33). El parte policial reporta seis personas heridas que fueron trasladadas o atendidas en el Hospital de Lima Este Vitarte. Tres de ellas, identificadas como Jhon-Ji Jordán Gómez Cano (25), Andrés Avelino Cáceres Tito (35) y Edgar Abimael Prado Ballez (39), presentaban lesiones en el abdomen, el tórax y la pelvis. Los tres ingresaron a sala de cirugía con pronóstico reservado.

Otros tres pacientes fueron atendidos en el tópico de cirugía. Erick Junior Ramírez Llampasi (31) presentó una herida en el miembro inferior izquierdo y quedó en observación; Maricelo Mari Avalos (32) sufrió heridas en el glúteo y el brazo derecho y también quedó en observación; mientras que Gustavo Jesús Pimentel Guisasola (27), quien presentó una herida en el miembro inferior derecho, recibió el alta médica.

Causas del ataque

Por otro lado, uno de los testimonios recogidos mencionó una posible venganza vinculada con una persona procedente de Huaycán. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y el posible móvil del ataque continúa bajo investigación.

Una testigo señaló que en el establecimiento suelen realizarse fiestas y que anteriormente se habían registrado peleas, aunque, según su versión, no se habían producido fallecimientos durante esos eventos.

Por su parte, el dueño del local mencionó que después de mucho tiempo se realizaba una fiesta en su establecimiento. Además, quienes asistieron al evento eran conocidos y familiares que solo fueron para celebrar el cumpleaños.

Las autoridades deberán esclarecer cómo se produjo el ataque, cuántas personas participaron y quiénes serían los responsables.

Finalmente, el local fue clausurado por las autoridades del distrito de Ate.