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Falsos empleos y explotación sexual: Desarticulan una red de trata y rescatan a 83 víctimas

Operación fue ejecutada por la Policía en el distrito de Ate. Se trata de 50 ecuatorianas, 19 peruanas, nueve venezolanas, una brasileña y cuatro colombianas. Hay 9 detenidos que cumplían funciones de seguridad, control y administración del local allanado.

La Policía rescató a 83 mujeres peruanas y extranjeras en Ate.
La Policía rescató a 83 mujeres peruanas y extranjeras en Ate.
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Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada tras una investigación de varios meses realizada por la Policía Nacional. Como resultado de un sorpresivo allanamiento en Ate, fueron rescatadas 83 mujeres víctimas y fueron detenidas nueve personas acusadas de integrar la red criminal.

Entre las víctimas figuran 50 ecuatorianas, 19 ciudadanas peruanas, nueve venezolanas, una brasileña y cuatro colombianas.

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La investigación se inició hace tres meses cuando efectivos de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) detectaron en un terminal del cono norte de Lima a dos mujeres provenientes de Ecuador.

Según la pesquisa, la organización captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias de dichos países mediante falsas ofertas laborales. Una de las víctimas había sido engañada con promesas de trabajo y trasladada hacia Piura, donde posteriormente era explotada sexualmente hasta ser trasladada a Lima.

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Este sistema les permitía a los responsables mover a las víctimas entre distintas locaciones para evitar controles.

Durante el operativo fueron detenidos nueve integrantes que cumplían funciones de seguridad, control y administración del local. Ellos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de favorecimiento de la prostitución.

La operación, como parte de las estrategias orientadas a combatir delitos contra la dignidad humana y desarticular organizaciones vinculadas a la explotación sexual, se realizó en un establecimiento ubicado en la avenida Santa Rosa, en la urbanización Industrial La Aurora.

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Los agentes identificaron a 83 presuntas víctimas mayores de edad que se encontraban en diversas habitaciones del inmueble. De igual modo, la Policía intervino a 117 ciudadanos que se encontraban en el local al momento del operativo.

Como resultado de las diligencias, también se incautaron dos teléfonos celulares, un terminal de pago electrónico (POS), nueve vouchers, un talonario de registros y S/1703 en efectivo, elementos que serán incorporados a las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras concluir las actuaciones iniciales, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la DIRCTPTIM, en el Cercado de Lima, donde continuarán las diligencias y los exámenes de ley.

La Policía informó que las investigaciones seguirán su curso con el objetivo de identificar posibles implicados adicionales y determinar el alcance de las actividades ilícitas atribuidas a esta presunta red criminal.

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