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¿La sacó del cargo? Luciana Fuster es anunciada como nueva directora del Miss Grand Perú y desplaza a Jessica Newton

¿La atrasó? Luego de largos años al mando del Miss Grand Perú, Jessica Newton no va más como su directora. A través de redes sociales, Luciana Fuster fue presentada como la nueva 'cabeza' del concurso de belleza.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand International hace 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Luciana Fuster ganó el Miss Grand International hace 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Luciana Fuster inicia una nueva etapa en los certámenes de belleza tras ser anunciada como directora nacional del Miss Grand Perú 2027. La noticia se anunció mediante las redes sociales oficiales del Miss Grand International, que confirmó la designación de la modelo peruana al frente de la franquicia nacional.

El nombramiento también puso en el centro de la atención a Jessica Newton, quien dirigió el concurso durante varios años y tuvo entre sus principales logros la victoria de la exintegrante de 'Esto es guerra' el 2023. Hasta el momento, la organizadora no se ha pronunciado públicamente sobre el cambio de dirección ni sobre el futuro de la relación entre su organización y la franquicia internacional.

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Luciana Fuster es nueva directora del Miss Grand Perú: se mostró emocionada en redes sociales

En el comunicado, la organización confirmó que Luciana Fuster asumirá la titularidad de la licencia peruana y expresó su expectativa de continuar fortaleciendo la franquicia.

"Anuncio del titular de la licencia. Ms. Luciana Fuster es la Directora Nacional oficial de Miss Grand Perú 2027. Juntos, sigamos haciendo que la Gran Familia sea más fuerte y alcancemos hitos aún mayores", señaló la publicación que presentó oficialmente a la peruana en su nuevo cargo.

Luciana Fuster celebró su designación como nueva líder del Miss Grand Perú.

Luciana Fuster celebró su designación como nueva líder del Miss Grand Perú.

La noticia emocionó a la reina de belleza, quien respondió al anuncio con un mensaje en el que agradeció la oportunidad y la confianza depositada en ella. "Llorando lágrimas de alegría. Gracias mi familia por siempre, gracias por esta gran oportunidad y confiar en mí. Significa mucho viniendo de ti", escribió la modelo, dejando en evidencia la importancia que tiene esta designación en su trayectoria.

El anuncio generó reacciones entre seguidores de los concursos de belleza y creadores de contenido, quienes comentaron el cambio al frente del Miss Grand Perú. Parte de las conversaciones se centró en la gestión anterior de Jessica Newton y en el nuevo papel que desempeñará la modelo tras su experiencia como reina internacional.

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Adiós a una directora saliente del Miss Grand Perú: Jessica Newton no continuará al mando del certamen de belleza

Jessica Newton estuvo al frente de la franquicia del Miss Grand Perúdurante varios años, periodo en el que trabajó en la preparación de candidatas para competir en el escenario internacional. Su gestión tuvo como uno de sus resultados más destacados la victoria de Luciana Fuster en 2023, cuando la representante peruana obtuvo la corona del Miss Grand International.

La designación de la exchica reality marca el inicio de una nueva etapa para la organización nacional. Sin embargo, hasta el momento, la madre de Cassandra Sánchez no había ofrecido declaraciones públicas sobre el nombramiento ni había explicado si el cambio tendrá consecuencias en la relación entre la franquicia internacional y la Organización Miss Perú.

La franquicia del Miss Grand Perú permaneció bajo la dirección de Newton hasta octubre de 2026.

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