Enorme ballena jorobada de 14 metros muere tras quedar varada en playa de Arequipa: IMARPE analiza sus restos

IMARPE sostuvo que las ballenas jorobadas se desplazan anualmente entre sus zonas de alimentación. | Composición LR

IMARPE sostuvo que las ballenas jorobadas se desplazan anualmente entre sus zonas de alimentación. | Composición LR

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Una ballena jorobada adulta de aproximadamente 14 metros de longitud fue encontrada sin vida en la playa Sombrero Chico, ubicada en el distrito de Mejía, provincia de Islay, en Arequipa. El hallazgo fue atendido por especialistas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), quienes realizaron una evaluación del ejemplar y recolectaron muestras para posteriores análisis.

La intervención estuvo a cargo de personal especializado de la sede desconcentrada del IMARPE en Camaná. Durante la inspección, los investigadores identificaron al animal como un ejemplar adulto de la especie Megaptera novaeangliae, conocida comúnmente como ballena jorobada.

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Cetáceo varado y muerto en playa de Arequipa

El cetáceo tenía una longitud total de 14 metros. Además, los especialistas registraron una aleta pectoral de 3,2 metros y una aleta caudal de 2,3 metros.

No se pudo determinar la causa de muerte

El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba la ballena impidió realizar una necropsia y establecer con precisión qué provocó su muerte. La condición del cuerpo tampoco permitió efectuar una evaluación externa completa para determinar la presencia de posibles marcas o lesiones asociadas a una eventual interacción con actividades pesqueras u otras actividades humanas.

Pese a estas limitaciones, los especialistas del IMARPE recolectaron muestras de piel y de aleta durante la inspección. El material será sometido a análisis posteriores con el objetivo de obtener información adicional sobre el ejemplar.

Por ahora, la entidad no ha establecido una causa específica para la muerte de la ballena encontrada en la costa de Arequipa.

Ballenas jorobadas recorren el litoral peruano

El hallazgo se produjo durante el periodo en el que las ballenas jorobadas suelen desplazarse frente al litoral peruano como parte de su ciclo migratorio anual.

De acuerdo con el IMARPE, estos mamíferos marinos realizan desplazamientos entre sus zonas de alimentación y áreas de reproducción ubicadas en regiones tropicales y subtropicales. Durante el invierno austral, las ballenas se movilizan hacia aguas más cálidas para cumplir con su ciclo reproductivo.

En el litoral peruano, la presencia de esta especie es frecuente principalmente entre mayo y noviembre. Durante este desplazamiento, los ejemplares pueden estar expuestos a interacciones con actividades desarrolladas en el mar, entre ellas las relacionadas con la pesca.

El monitoreo de los animales varados permite al IMARPE recopilar información sobre la presencia y las condiciones de los mamíferos marinos que recorren las aguas frente al país. Los datos obtenidos también contribuyen al conocimiento científico y a las acciones orientadas a la conservación de estas especies.

IMARPE recomienda no acercarse a animales varados

El IMARPE señaló que continuará con el monitoreo de los eventos de varamiento registrados en el litoral peruano. La información obtenida de estos casos es utilizada para ampliar el conocimiento sobre los mamíferos marinos y sus condiciones en el ecosistema.

Ante el hallazgo de un animal marino varado, la institución recomendó a la población evitar el contacto directo, tanto si el ejemplar se encuentra vivo como muerto. Esto debido al riesgo de exposición a agentes patógenos.

La recomendación es informar a las autoridades competentes y mantener una distancia prudente mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.