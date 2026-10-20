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Lluvias de fuerte intensidad en Piura provocan aniegos y obligan a suspender procesión del Señor de los Milagros

Las precipitaciones comenzaron la noche del lunes 19 de octubre y afectaron a Chulucanas, Tambogrande y otros sectores de la región. El Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y la sierra hasta el 22 de octubre.

Senamhi emite alerta naranja por fuertes lluvias en la costa norte y sierra del Perú hasta el 22 de octubre
Senamhi emite alerta naranja por fuertes lluvias en la costa norte y sierra del Perú hasta el 22 de octubreFoto: Asismet
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Las lluvias de fuerte intensidad provocaron aniegos en calles de Piura y obligaron a suspender el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón. Las precipitaciones asociadas al fenomeno El Niño comenzaron la noche del lunes 19 de octubre y continuaron durante la madrugada del martes 20, con variaciones de intensidad en distintos sectores de la región.

La acumulación de agua en las vías dificultó el tránsito peatonal y vehicular. Ante estas condiciones, los devotos detuvieron la procesión para poner a buen recaudo la imagen religiosa y evitar accidentes.

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🔴 PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL LUNES 19 DE OCTUBRE #lr

Alerta naranja por fuertes precipitaciones en la costa norte y sierra del Perú hasta el 22 de octubre

Distrito 26 de octubre completamente anegada. Foto: América

Las precipitaciones también afectaron a Tambogrande, donde se reportaron aniegos que obstaculizaron el desplazamiento de peatones y vehículos. En Castilla y otros sectores de la provincia de Piura se registraron lloviznas intermitentes, mientras que en Sullana y Paita las lluvias ligeras dejaron barro y acumulaciones de agua en zonas sin pavimentar.

De acuerdo con información de Asismet e imágenes satelitales, el aeropuerto de Piura registró un acumulado de dos milímetros de lluvia.

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Lluvias aumentaron de intensidad durante la mañana

En el distrito de Veintiséis de Octubre, las precipitaciones aumentaron de intensidad durante la mañana del martes. Según reportes de medios locales, la lluvia comenzó alrededor de las 5 a. m. con una ligera llovizna y se intensificó a las 6.46 a. m.

La noche anterior, las precipitaciones habían afectado a Castilla y al distrito de Piura, mientras que Veintiséis de Octubre registró una garúa de aproximadamente 20 minutos.

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Senamhi alerta sobre precipitaciones hasta el 22 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y la sierra del país, desde el 20 hasta el 22 de octubre.

Para la costa norte, el organismo prevé acumulados de lluvia de entre dos y 15 milímetros por día. En la sierra norte se esperan valores de entre 10 y 25 milímetros diarios; en la sierra centro, entre ocho y 15 milímetros; y en la sierra sur, entre ocho y 12 milímetros.

El pronóstico también contempla granizo en zonas de la sierra por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades de la sierra centro y sur situadas a más de 3.800 metros. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora.

En la costa norte, las lluvias de similar intensidad se concentrarían principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura, mientras que en el resto del litoral se esperan precipitaciones de menor intensidad.

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