"Bendiciones a todos los fieles devotos": las sentidas palabras que el papa León XIV dirigió a los peruanos tras salir del hospital

El papa León XIV envió un mensaje de bendiciones a los fieles peruanos durante la festividad del Señor de los Milagros, celebrada el 18 de octubre de 2026 en Lima.

El papa León XIV envió un mensaje de bendiciones a los fieles peruanos durante la festividad del Señor de los Milagros, celebrada el 18 de octubre de 2026 en Lima. Foto: Andina/Composición LR

El papa León XIV envió un mensaje de afecto y bendiciones a los fieles peruanos con motivo de la festividad del Señor de los Milagros, celebrada el domingo 18 de octubre de 2026 en Lima. El saludo del pontífice se conoció un día después de que recibiera el alta médica en Roma, tras permanecer hospitalizado en el Hospital Gemelli, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

El mensaje papal fue leído por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, durante una celebración religiosa dedicada al Cristo Moreno. La comunicación estuvo dirigida a los devotos que participaron en las actividades de esta festividad religiosa, una de las más representativas para los fieles católicos en el Perú.

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Papa León XIV envió un saludo a los devotos del Señor de los Milagros durante la celebración en Lima

El cardenal Carlos Castillo compartió con los asistentes a la celebración las palabras que el papa León XIV hizo llegar a los peruanos. En su mensaje, el pontífice expresó su agradecimiento y transmitió sus bendiciones a quienes profesan devoción al Señor de los Milagros. También les hizo llegar un saludo cercano, acompañado de un abrazo para los fieles.

La comunicación fue difundida durante la jornada religiosa del domingo 18 de octubre. De esta manera, los asistentes pudieron conocer el mensaje del pontífice en el marco de las actividades dedicadas al Cristo Moreno. La lectura estuvo a cargo del arzobispo de Lima, quien dio a conocer el saludo ante los participantes de la celebración.

Cardenal Carlos Castillo contó cómo se comunicó con el pontífice tras su alta médica

Al inicio de la misa de las 6 de la mañana, Carlos Castillo explicó que había escrito al papa para comunicarle que la celebración del Señor de los Milagros estaría dedicada también a él. El cardenal señaló que los fieles de Lima expresarían su agradecimiento al Cristo Moreno por la fortaleza y la recuperación de la salud del pontífice.

En el mensaje enviado al papa, el arzobispo le transmitió el saludo de obispos, sacerdotes y otros integrantes de la comunidad religiosa. Asimismo, le hizo saber que la celebración reuniría a los fieles limeños para agradecer por su estado de salud. La comunicación se produjo antes de la difusión pública de las palabras de León XIV durante la festividad.

El pontífice había recibido el alta médica el sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma. Tras salir del centro de salud, regresó al Vaticano. Su mensaje a los devotos peruanos se conoció al día siguiente, coincidiendo con la celebración religiosa en Lima.