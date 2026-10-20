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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Sullana rinde solemne homenaje al Señor de los Milagros

La Corte Superior de Justicia de Sullana rindió un homenaje al Señor de los Milagros, uniendo esfuerzos en un acto de fe y devoción con magistrados y personal administrativo.

El presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, destacó la importancia de la justicia divina. Foto: difusión.
El presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova, destacó la importancia de la justicia divina. Foto: difusión.
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En un ambiente de profunda fe, devoción y recogimiento, los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Sullana hicieron un alto a sus labores cotidianas para rendir un respetuoso homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros, a su paso por el frontis de la sede institucional.

El acto se inició con las palabras del presidente de la Corte Yone Pedro Li Córdova quien destacó que la justicia humana debe inspirarse siempre en la justicia divina, caracterizada por ser perfecta, misericordiosa y compasiva. Asimismo, reafirmó el compromiso de la familia judicial de abrir las puertas y corazones al "Cristo Moreno".

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Durante el acto litúrgico, jueces superiores, especializados y servidores de la familia judicial unieron sus voces en una significativa oración de peticiones. En este espacio devocional, se solicitó sabiduría e iluminación para que los jueces impartan una justicia recta y equitativa; asimismo, se elevó una plegaria por la paz social de Sullana frente a la delincuencia y por la salud del Santo Padre. Finalmente, se encomendó de manera muy especial la pronta recuperación y fortaleza de todos los trabajadores de la Corte que hoy atraviesan momentos difíciles de salud.

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Durante la ceremonia, se elevó una oración por la paz social en Sullana y la salud de los trabajadores. Foto: difusión.

El homenaje culminó con la oración de consagración de las oficinas y expedientes para mantener siempre el compromiso con los más vulnerables. Tras el rezo comunitario, la institución hizo entrega de un arreglo floral y una ofrenda económica voluntaria, cerrando la ceremonia con la entonación del himno oficial a cargo de la servidora Gabriela Quelopana y los tradicionales vítores de despedida al "Cristo Moreno" mientras continuaba su recorrido procesional.

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