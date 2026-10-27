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Sociedad

Puente Huampaní costó S/19 millones y podría colapsar por desborde del río Rímac a un año de inaugurado en Chaclacayo

El cauce del río que se encuentra debajo del puente está repleto de piedras, desmonte y maleza. La crecida del caudal podría afectar la estructura, generar inundaciones y dejar incomunicados a más de 6.000 habitantes. Los residentes piden urgentes trabajos de limpieza en la zona.

Puente Huampaní en riesgo de colapso por crecida del río Rímac
Puente Huampaní en riesgo de colapso por crecida del río RímacComposición LR / Latina
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Vecinos de Chaclacayo alertaron que el Puente Huampaní, cuya construcción costó S/19 millones y se inauguró en junio de 2025, se encuentra sin descolmatar y podría colapsar ante el aumento del caudal del río Rímac como consecuencia de los efectos del Fenómeno El Niño. La emergencia podría dejar incomunicados a más de 6.000 pobladores, quienes ya sufrieron el colapso del puente anterior por huaicos ocurridos en 2017.

Según alertaron los residentes, el cauce del río que se encuentra debajo del puente está repleto de piedras, desmonte, maleza y troncos que no han sido retirados, acortando la distancia entre la corriente y la estructura —que no llega ni a los dos metros— y elevando el riesgo de que se vea afectado ante un eventual crecimiento del caudal impulsado por las fuertes lluvias que se anticipan en la costa peruana.

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Puente Huampaní en riesgo de colapso

Los vecinos de Chaclacayo, un distrito ubicado al este de Lima Metropolitana, expresaron su preocupación debido a que en temporadas regulares de lluvia, el agua que corre por el río Rímac suele llegar hasta la superficie del puente. “De haber un caudal extraordinario como se prevé, definitivamente aquí va a haber inundaciones y afectaciones a las viviendas y a las personas”, aseguró una residente a Latina Noticias.

Para evitar que ocurra esta emergencia, los moradores solicitan la limpieza y descolmatación urgente del río Rímac en el sector Puente Huampaní-Puente Morón. Afirman que el decreto de urgencia que autoriza la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para cumplir con estos servicios, abarca la atención de los tramos Puente Morón-Progreso (aguas abajo) y Puente Huampaní-Santa Inés (aguas arriba), pero no el sector en el que viven familias de siete asociaciones.

Obra costó S/19 millones y se inauguró hace un año

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inauguró el Puente Huampaní en Chaclacayo el 16 de junio de 2025. La infraestructura de 45 metros de longitud demandó una inversión superior a los S/19 millones y fue anunciada como una obra para mejorar la conectividad en Lima Este, en beneficio de más de 35.000 personas.

El titular del sector, César Sandoval, anunció en ese momento que el puente había sido diseñado para resistir fenómenos climáticos y garantizar un paso seguro, luego de que el puente anterior colapsara en marzo de 2017 debido al incremento del caudal y la fuerza de las aguas del río Rímac, a causa de las intensas lluvias y huaicos del Fenómeno El Niño.

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