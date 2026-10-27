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Política

Mirtha Vásquez cuestiona al Senado tras archivo irregular de moción para crear comisión de pueblos indígenas: "Otra ilegalidad"

La senadora Mirtha Vásquez catalogó como una "ilegalidad" el archivo de la moción para crear una comisión especial de pueblos indígenas, afroperuanos y poblaciones vulnerables. Según explicó, el Senado justificó la medida con un acuerdo de la Junta de Portavoces que nunca se tomó. Además, señaló que dicho grupo no tiene la facultad para archivar la propuesta.

Mirtha Vásquez cuestiona al Senado tras archivo irregular de moción para crear comisión de pueblos indígenas: "Otra ilegalidad"
Mirtha Vásquez cuestiona al Senado tras archivo irregular de moción para crear comisión de pueblos indígenas: "Otra ilegalidad"Foto: difusión
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La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, expresó su rechazo al archivo de la moción para crear una comisión especial de pueblos indígenas, afroperuanos y poblaciones vulnerables, calificando el hecho como "un nuevo retroceso institucional".

Por medio de sus redes oficiales, la parlamentaria denunció una "ilegalidad" por parte de la Mesa Directiva al señalar que la decisión se atribuyó a un supuesto acuerdo de la Junta de Portavoces que no se habría adoptado.

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"¡Otra ilegalidad de la Mesa Directiva del Senado! El señor Miguel Torres comunicó el archivo de nuestra moción para crear una Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas, Pueblo Afroperuano y Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, atribuyéndolo a un acuerdo de la Junta de Portavoces que no se habría adoptado".

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Además, manifestó que la Junta de Portavoces no tiene la atribución de archivar mociones, puesto que los artículos 35 y 84 del Reglamento del Senado establecen que esa facultad le corresponde únicamente al Pleno. En esa línea, advirtió que la medida profundiza la exclusión de comunidades que defienden sus territorios y el medio ambiente.

El argumento para el archivo

La postura de la legisladora se da tras la emisión de un oficio remitido el 27 de octubre de 2026 por el Oficial Mayor del Senado, Giovanni Forno Flórez.

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En dicho documento se informa que la Junta de Portavoces, en su sesión del 26 de octubre, acordó pasar al archivo la Moción de Orden del Día 00012, mediante la cual se proponía la creación de la comisión especial, iniciativa impulsada por Vásquez junto a los senadores José Mercedes Castillo Terrones y Pablo Alfonso López Chau Nava.

De acuerdo con el oficio, la decisión se basó en una comunicación de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, que reportó la creación interna de un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Originarios y Afroperuanos.

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