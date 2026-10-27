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Política

JNE aclara que resultados de las ERM 2026 se conocerán los primeros días de noviembre

Ernesto Rosales, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que los resultados se conocerán de forma progresiva entre la primera y segunda semana de noviembre.

JNE aclara que resultados de las ERM 2026 se conocerán los primeros días de noviembre
JNE aclara que resultados de las ERM 2026 se conocerán los primeros días de noviembreFoto: Andina
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Ernesto Rosales, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, aclaró que las proclamaciones de las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán de “manera progresiva en los próximos días entre la primera y segunda semana del mes de noviembre” y no en diciembre como se señaló inicialmente.

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