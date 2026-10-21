LO FALSO:

Las fotografías difundidas en redes sociales muestran inundaciones recientes en Chulucanas, Piura, a causa de las intensas lluvias del 20 de octubre de 2026.

LO VERDADERO:

Las fotografías circulaban en los medios de comunicación desde febrero de 2019, varios meses antes de la fecha señalada en las publicaciones virales.

En redes sociales se han difundido fotografías de calles inundadas en Chulucanas, en Piura, acompañadas de mensajes que afirman que una intensa lluvia registrada durante la madrugada y la mañana del martes 20 de octubre provocó aniegos en distintos sectores de la ciudad. Las publicaciones relacionan estas imágenes con el supuesto inicio de los efectos del fenómeno El Niño en el norte del país. Sin embargo, las fotografías no son actuales.

Imagen viral (1/3). Foto: Facebook

Imagen viral (2/3). Foto: Facebook

Imagen viral (3/3). Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Se realizó una búsqueda inversa de las imágenes difundidas en redes sociales. Este procedimiento permitió encontrar publicaciones anteriores de las mismas fotografías, correspondientes a febrero de 2019, varios años antes de la fecha que señalan los mensajes virales. Por tanto, las imágenes fueron sacadas de su contexto original y no constituyen evidencia de que las inundaciones que muestran hayan ocurrido el 20 de octubre de 2026.

Nota de Andina. Foto: Andina

Nota de febrero de 2019. Foto: Correo

La búsqueda inversa permitió comprobar que las fotografías de calles inundadas en Chulucanas ya circulaban en redes sociales desde febrero de 2019. Por ello, no son imágenes actuales de las lluvias del 20 de octubre, como afirman las publicaciones virales. Si bien esto no descarta que se hayan registrado precipitaciones recientes en la ciudad, las fotografías compartidas no sirven como evidencia de ese supuesto episodio.

Conclusión

En redes sociales se difundieron fotografías de calles inundadas en Chulucanas, Piura, como si mostraran los efectos de las intensas lluvias del 20 de octubre de 2026. Sin embargo, las imágenes son antiguas, pues mediante una búsqueda inversa se identificaron publicaciones de febrero del 2019. Por ello, la publicación es falsa al presentar fotografías de meses anteriores como evidencia de un episodio reciente de inundaciones.