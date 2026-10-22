JNE avala reelección encubierta en Piura: anuló exclusión de alcalde de Morropón que postuló como primer regidor

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó en carrera a Richard Baca Palacios, alcalde provincial de Morropón, en Piura, que postuló como primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) en la misma provincia que gobierna desde el 2023.

Por cuatro votos contra uno, revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón, que lo había excluido de la elección.

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Baca quedó primero en la lista después de que Ricardo Espinoza Nima, candidato a alcalde de APP, renunciara y el JEE aceptara su renuncia.

Para el JEE, esa situación lo ponía en posición de asumir de nuevo la alcaldía si la lista ganaba, porque el primer regidor reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia.

El JEE también puso en el expediente un informe sobre carteles de Baca con la frase "Este 4 de octubre marca así", su foto, su nombre y la palabra "Alcalde", junto a la indicación "Rumbo al 2027-2030". El JNE respondió que esa propaganda no cambia el cargo al que postula y que la responsabilidad por su difusión se evalúa en otro expediente.

El voto en minoría fue del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien pidió declarar infundada la apelación y excluir a Baca. Sostuvo que el caso es una reelección, porque la Constitución prohíbe volver a ser alcalde por cualquier vía, directa o indirecta. Los otros cuatro integrantes del Pleno (Burneo, Maisch, Torres y Oyarce) votaron por dejarlo postular.

El JNE aún no define si López Aliaga puede asumir la alcaldía de Lima

Los mismos cuatro magistrados que dejaron en carrera a Baca votaron el 4 de setiembre por confirmar que era improcedente el pedido de excluir a Rafael López Aliaga como primer regidor de Renovación Popular, tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio. El Pleno resolvió que el plazo para presentar tachas había vencido y no analizó si el exalcalde podría volver a asumir el cargo. Gonzales Barrón también votó en minoría en ese caso.

La asociación Iniciativa Democrática denunció ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) al presidente del JNE, Roberto Burneo, y a los magistrados Martha Maisch, Rubén Torres y Aarón Oyarce por esa decisión. Pidió abrirles un procedimiento disciplinario a los tres últimos y que se verifique si Burneo está colegiado en Lima.

La denuncia cuestiona su imparcialidad. El 5 de setiembre, un día después del fallo, Burneo dijo a El Peruano que "no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta". Cuestiona también a su asesor Jorge Valdivia, quien declaró a Ojo Público que, si renuncia un candidato a alcalde, se aplica la Ley Orgánica de Municipalidades para definir quién asume.

Burneo anunció en setiembre que el Pleno debatiría si López Aliaga podrá recibir la credencial de alcalde si su lista gana, sin precisar fecha. Hasta ahora no hay decisión, y Renovación Popular es la virtual ganadora en Lima.