Universidad de Lima anuncia clases virtuales y suspensión de actividades por visita del papa León XIV La visita del papa León XIV al Perú en noviembre de 2026 modificará la programación académica de la Universidad de Lima, que implementará clases virtuales y suspenderá actividades.

Las clases se llevarán a cabo de forma virtual el 11 y 12 de noviembre, mientras que el 16 se suspenderán todas las actividades académicas, presenciales y remotas.

Las clases se llevarán a cabo de forma virtual el 11 y 12 de noviembre, mientras que el 16 se suspenderán todas las actividades académicas, presenciales y remotas. Foto: composición LR

La próxima visita del papa León XIV al Perú generará cambios en la programación académica de la Universidad de Lima durante noviembre de 2026. La institución dio a conocer nuevas disposiciones para su comunidad universitaria en el marco de la llegada del pontífice al país.

El anuncio fue difundido por la Dirección Universitaria de Comunicación mediante un comunicado oficial en sus redes sociales. La decisión coincide con las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades previstas durante la visita papal, que también contempla días no laborables compensables en distintas regiones.

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¿Qué cambios tendrá el calendario académico de la Universidad de Lima?

La universidad estableció que las clases del miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual. En cambio, el lunes 16 se suspenderán todas las actividades académicas, tanto presenciales como remotas.

La disposición fue comunicada a los integrantes de la comunidad Ulima, a quienes la institución agradeció su comprensión y colaboración. Las modificaciones corresponden exclusivamente a las fechas indicadas en el comunicado emitido por la Dirección Universitaria de Comunicación.

Las clases se realizarán de manera virtual el 11 y 12 de noviembre, mientras que el 16 se suspenderán todas las actividades académicas en la universidad.

Días no laborables por la visita del Papa: fechas, regiones y cómo se compensarán las horas

El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, estableció días no laborables compensables entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026 en siete departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. La disposición se oficializó mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, según informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En Lima y el Callao, la medida abarca el miércoles 11 y el jueves 12 desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, además de toda la jornada del lunes 16, para los sectores público y privado. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables serán el viernes 13 y el sábado 14 durante toda la jornada, también para ambos sectores. En Cusco y Ucayali, la disposición se aplicará el domingo 15 durante todo el día, únicamente para el sector privado.

En las empresas privadas, la aplicación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no hay consenso, el empleador decidirá si adopta la medida y establecerá cómo se recuperarán las horas no trabajadas. En las entidades públicas, la compensación deberá realizarse durante los diez días inmediatos posteriores a la fecha correspondiente o en el plazo que determine el titular de cada institución.