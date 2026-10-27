Madre de Juan Víctor muestra evidencias que desmentirían a Andrea San Martín sobre lesiones de su hija Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, publicó fotografías para cuestionar las declaraciones del abogado de Andrea San Martín sobre las lesiones de la menor y el supuesto motivo de sus moretones.

La polémica en torno a Andrea San Martín continúa luego de que recuperara su libertad tras permanecer 40 horas detenida por una denuncia de presunta violencia contra la hija que tiene con Juan Víctor Sánchez. En medio de las investigaciones, las declaraciones de su abogado, Wilmer Arica, generaron una nueva reacción de Alicia Díaz, madre del joven, quien compartió imágenes de su nieta en redes sociales.

La abuela cuestionó la versión de la defensa sobre las posibles caídas que habría sufrido la niña mientras aprendía a montar bicicleta durante las últimas vacaciones. A través de sus historias de Instagram, sostuvo que la menor practicaba esta actividad desde 2021 y difundió fotografías para respaldar su afirmación.

¿Qué pruebas mostró Alicia Díaz, madre de Juan Víctor?

Alicia Díaz utilizó sus historias de Instagram para responder a las declaraciones de Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín. El letrado había mencionado que la menor pudo sufrir caídas durante el aprendizaje de una actividad recreativa, argumento que la madre de Juan Víctor Sánchez cuestionó al señalar que su nieta llevaba varios años familiarizada con las bicicletas.

Para respaldar su versión, publicó una fotografía fechada el 20 de abril de 2021. En ella hizo referencia al uso de una bicicleta sin pedales, un recurso que permite a los niños desarrollar el equilibrio, la coordinación y la dirección antes de pasar a una bicicleta convencional.

"20 de abril 2021 con bicicleta sin pedales para que mantenga equilibrio, coordinación y dirección, no despega los pies del piso", escribió la abuela en la publicación que compartió con sus seguidores.

Además, Alicia Díaz difundió una imagen de inicios de 2026 en la que aparece Juan Víctor junto a su hija mientras ella aprendía a desplazarse en una bicicleta de dos ruedas. Según lo señalado por la madre del joven, la niña practicaba esta actividad desde 2021 y continuó haciéndolo hasta marzo de 2026.

Con estas publicaciones, Díaz buscó poner en duda la referencia del abogado sobre el aprendizaje reciente de la menor y las caídas que habría experimentado.

Abogado de Andrea San Martín admite que su hija mostraba lesiones

Wilmer Arica se pronunció sobre la situación durante una entrevista con las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. El abogado reconoció que el certificado médico legal consignaba lesiones en la menor, aunque sostuvo que el documento no identificaba a Andrea San Martín como responsable ni precisaba la fecha en que se habrían producido.

"En la carpeta fiscal hay un certificado médico legal que indica que tiene lesiones, sí, pero no indica que han sido realizadas por la madre", manifestó el letrado al explicar la posición de su patrocinada.

Durante la entrevista, también hizo referencia a las posibles caídas que habría sufrido la niña mientras aprendía a montar bicicleta durante las vacaciones. "Sé que la menor, estas vacaciones, ha aprendido a andar en bicicleta, ha tenido diversas caídas. Ha tenido un reporte del colegio que tiene múltiples asistencias al tópico, enfermería", declaró el abogado ante las cámaras.