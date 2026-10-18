Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Sociedad

Metropolitano y Línea 1 del Metro: ATU anuncia conexión en Grau al 100% para la primera semana de diciembre

Este proyecto, que abarca tres kilómetros y cuatro estaciones, beneficiará a usuarios de diversos distritos, reduciendo los tiempos de viaje de 60 a 20 minutos entre importantes puntos de la ciudad.

Conexión entre Metropolitano y estación Grau de la Línea 1 del Metro
Conexión entre Metropolitano y estación Grau de la Línea 1 del MetroComposición LR / Andina
Por
google iconLa República en Google

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la conexión del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima estará ejecutada al 100% para la primera semana de diciembre de 2026. El anuncio fue efectuado por el director de Infraestructura de la ATU, Carlos Peña, como parte de una actualización sobre el estado de la obra.

"El objetivo de EMAPE es entregar el proyecto la primera semana de diciembre. Nosotros estamos a la expectativa de ello, porque eso va a permitir que tengamos un avance importante. Esa tarea le corresponde íntegramente a esa empresa, en cumplimiento de su cronograma de trabajo", señaló Peña en una entrevista con la Agencia Andina.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

lr.pe

¿Cuál es el estado actual de la obra que conectará el Metropolitano con la Línea 1?

Según el funcionario, actualmente la obra registra un avance del 97%. Como parte de las pruebas operativas, se realizó una primera marcha blanca, del 1 al 6 de octubre, que acumuló 3.249 viajes en seis días. Los resultados permitirán ir ajustando aspectos técnicos y operacionales para facilitar la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

Una vez que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (EMAPE) entregue la obra al 100%, se evaluará la posibilidad de realizar una segunda marcha blanca, precisó Peña. Esta medida permitiría probar el funcionamiento del servicio antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, periodo en el que miles de personas se movilizan hacia importantes centros comerciales, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Obra beneficiará a usuarios de varios distritos

El proyecto ejecutado por EMAPE comprende aproximadamente tres kilómetros de extensión y contempla cuatro estaciones: Abancay, Nicolás de Piérola, Parinacochas y una estación de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima, en Grau. De ese modo, la obra aspira a facilitar la conexión entre diversos sectores de la capital, beneficiando principalmente a los usuarios del Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y Breña.

La conexión también permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre distintos puntos de Lima. Según Peña, los trayectos que actualmente pueden tomar entre 40 y 60 minutos, podrían realizarse en menos de 20 minutos con la nueva interconexión. Entre los destinos más buscados por los usuarios durante la primera marcha blanca se encontraron el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el emporio comercial de Gamarra y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: hora, canal, alineaciones, pronósticos y todo sobre el partido por el Torneo Clausura 2026

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 18 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Gigantesco incendio en fábrica de plásticos en Puente Piedra moviliza a más de 10 unidades de los Bomberos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”