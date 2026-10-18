Metropolitano y Línea 1 del Metro: ATU anuncia conexión en Grau al 100% para la primera semana de diciembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la conexión del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima estará ejecutada al 100% para la primera semana de diciembre de 2026. El anuncio fue efectuado por el director de Infraestructura de la ATU, Carlos Peña, como parte de una actualización sobre el estado de la obra.

"El objetivo de EMAPE es entregar el proyecto la primera semana de diciembre. Nosotros estamos a la expectativa de ello, porque eso va a permitir que tengamos un avance importante. Esa tarea le corresponde íntegramente a esa empresa, en cumplimiento de su cronograma de trabajo", señaló Peña en una entrevista con la Agencia Andina.

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¿Cuál es el estado actual de la obra que conectará el Metropolitano con la Línea 1?

Según el funcionario, actualmente la obra registra un avance del 97%. Como parte de las pruebas operativas, se realizó una primera marcha blanca, del 1 al 6 de octubre, que acumuló 3.249 viajes en seis días. Los resultados permitirán ir ajustando aspectos técnicos y operacionales para facilitar la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

Una vez que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (EMAPE) entregue la obra al 100%, se evaluará la posibilidad de realizar una segunda marcha blanca, precisó Peña. Esta medida permitiría probar el funcionamiento del servicio antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, periodo en el que miles de personas se movilizan hacia importantes centros comerciales, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Obra beneficiará a usuarios de varios distritos

El proyecto ejecutado por EMAPE comprende aproximadamente tres kilómetros de extensión y contempla cuatro estaciones: Abancay, Nicolás de Piérola, Parinacochas y una estación de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima, en Grau. De ese modo, la obra aspira a facilitar la conexión entre diversos sectores de la capital, beneficiando principalmente a los usuarios del Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y Breña.

La conexión también permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre distintos puntos de Lima. Según Peña, los trayectos que actualmente pueden tomar entre 40 y 60 minutos, podrían realizarse en menos de 20 minutos con la nueva interconexión. Entre los destinos más buscados por los usuarios durante la primera marcha blanca se encontraron el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el emporio comercial de Gamarra y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).