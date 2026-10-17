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Sociedad

Capturan a 13 presuntos integrantes de Los Guardianes de la Pampa e incautan armas en Madre de Dios

El operativo helitransportado permitió incautar dos fusiles R15, cinco pistolas, 319 municiones, cinco camionetas y más de S/7.550 en efectivo. La organización es investigada por presuntas extorsiones a mineros ilegales, homicidio y tenencia ilegal de armas.

Desarticulan banda criminal Los Guardianes de la Pampa en operativo en Madre de Dios
Desarticulan banda criminal Los Guardianes de la Pampa en operativo en Madre de DiosFoto: MINDEF
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13 presuntos integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Pampa fueron detenidos en flagrancia durante un operativo en Madre de Dios. La intervención permitió incautar siete armas de fuego, municiones, vehículos, equipos de comunicación y dinero en efectivo, informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Entre el material decomisado figuran dos fusiles R15, cinco pistolas, 17 cacerinas abastecidas, 319 municiones, cinco camionetas, ocho celulares y más de S/7.550 en efectivo. Las autoridades también incautaron equipos de comunicación y otros bienes de interés para las investigaciones.

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La organización, presuntamente liderada por alias Chili, es investigada por su posible participación en delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. Según información policial, sus integrantes habrían exigido pagos de cupos a mineros ilegales bajo amenazas y mantenido retenidas a sus víctimas.

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Operativo contó con apoyo de las Fuerzas Armadas

La intervención se ejecutó mediante un despliegue helitransportado de personal militar de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú. Participaron también unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la División Regional de Inteligencia (Divreint), además de representantes del Ministerio Público.

El comandante de la Segunda Brigada de Selva, general del Ejército Víctor Cotrina, destacó la coordinación entre las instituciones. "Este es un resultado importante que demuestra el trabajo articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público", señaló.

Detenidos fueron trasladados a la Dirandro

Tras la intervención, los 13 detenidos y el material incautado fueron trasladados a las instalaciones de la Dirandro, donde continuarán las diligencias bajo la conducción de las autoridades competentes.

El operativo se desarrolló como parte de las acciones conjuntas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en zonas afectadas por actividades ilícitas en la Amazonía.

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