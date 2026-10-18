Madre de Dios: PNP destruye equipos de minería ilegal valorizados en más de S/1,3 millones

La Policía Nacional del Perú desmanteló bienes e infraestructura de minería ilegal en Madre de Dios valorados en S/1,3 millones durante un operativo en Tambopata. | Difusión

La Policía Nacional del Perú desmanteló bienes e infraestructura de minería ilegal en Madre de Dios valorados en S/1,3 millones durante un operativo en Tambopata. | Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó bienes, equipos e infraestructura utilizados presuntamente para actividades de minería ilegal en Madre de Dios, cuyo valor supera los S/1,3 millones, durante un operativo de interdicción realizado en la provincia de Tambopata.

La intervención se ejecutó el 17 de octubre en el sector Balata, distrito de Inambari, con la participación de agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y otras unidades especializadas de la PNP.

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Intervención en Madre de Dios

Según informó la Policía, entre los bienes inutilizados se encuentran seis balsas tracas, cinco motores sumergidos, seis tolvas, tres pozas y un motor. Estos equipos eran utilizados para las actividades extractivas desarrolladas en la zona.

Durante el operativo también fueron neutralizados 650 galones de combustible diésel y 15 campamentos, además de un generador eléctrico y una antena satelital.

La intervención permitió, asimismo, encontrar dos congeladoras, 15 motocicletas lineales y un motocarguero, junto con otros bienes y enseres vinculados a las operaciones que se desarrollaban en el lugar.

Operativo contra la minería ilegal

En las diligencias participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La PNP señaló que la destrucción e inutilización de estos bienes busca afectar la capacidad logística de las actividades de minería ilegal en una de las zonas del país más afectadas por la extracción aurífera informal e ilegal.

Las acciones de interdicción forman parte de los operativos que realizan las autoridades para retirar equipos, combustible e infraestructura utilizados para la explotación de recursos minerales sin autorización.

La Policía informó que continuará con este tipo de intervenciones en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones competentes, con el objetivo de debilitar la infraestructura empleada para la minería ilegal en Madre de Dios.