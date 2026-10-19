La captura del cabecilla ‘Chili’ es el objetivo N° 1 de la Policía

La Pampa, una zona de minería ilegal donde hay una 'guerra' de bandas criminales.

La Pampa, una zona de minería ilegal donde hay una 'guerra' de bandas criminales.

El objetivo principal de la Policía Nacional es capturar a Edinson Fernández Pérez, más conocido como “Chili”.

Chili, Leo, Tony (fallecido) y Brayan.

Las operaciones de inteligencia de alta prioridad se han intensificado al máximo. Pero, a pesar de que han sido allanados búnkeres, bares y hoteles en Puerto Maldonado, donde se reportaba su presencia con seguridad armada, “Chili” ha logrado evadir los cercos policiales inmediatos, por lo que sigue siendo el blanco número uno en Madre de Dios.

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La minería ilegal en esa región es uno de los principales motores de financiación y disputa territorial entre Los guardianes de la trocha y Los sanguinarios de La Pampa, generando rentas criminales por más de S/6 millones al año.

La primera red criminal es liderada por Edinson Fernández Pérez, “Chili”, y la segunda, por su primo Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”. Este fue capturado en mayo de este año y este sábado cumple 18 meses de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.

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Según las autoridades, “Brayan” ha sido reemplazado por Aldo Sánchez Huamán, “Leo”, de 30 años. Pero el último 8 de octubre, “Leo” fue aprehendido por la policía, un día después de que se registrara un enfrentamiento en el que murieron tres civiles y un policía.

“Leo”, como segundo al mando de la red criminal que dejó “Brayan”, intentó retomar la hegemonía y la supremacía en La Pampa. No pudo alcanzar la meta.

Los hombres de “Chili”

Los cabecillas “Chili” y “Leo” pelearon palmo a palmo por el dominio de La Pampa, con el propósito de ejercer el dominio total de la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y el cobro de cupos.

Aunque “Chili” es el objetivo principal de las fuerzas especiales que han sido desplazadas a Madre de Dios, existen otros hombres alrededor de este sujeto que, según fuentes de Inteligencia, están identificados como “Benjamín”, Alver Carranza Fernández, su brazo derecho, y “Corona”.

El dominio de los guardianes

En estos momentos, el ejército de Chili es la estructura criminal con mayor control en la explotación y extorsión de oro ilegal en La Pampa. Los guardianes de la trocha imponen su dominio en esa zona. Al comienzo esta banda solo estaba integrada por un clan familiar que brindaba seguridad a mineros artesanales. Su poder creció hasta lograr establecer su propia ley. Empezaron a cobrar “peajes” a la maquinaria que era ingresada en la zona. Desde 2015 todos los mineros tenían que empadronarse para poder trabajar. Quienes se oponían eran asesinados.

“Chili” es sindicado como autor del homicidio de Juan Fernández Anco, dirigente ambiental de la Reserva Nacional Tambopata. También de Ana María García, dirigente en La Pampa que rechazaba a la mafia de este individuo por extorsionar a los mineros. No solo se enfrentó a ellos sino a su primo Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”.

“Tony” fue el pionero

Esta historia comenzó cuando Yván Fernández Pérez, más conocido como “Tony”, uno de los iniciadores de Los guardianes de la trocha, empezó a dar seguridad a los mineros ilegales de La Pampa. “Tony” sentía mucho apego hacia Eneyser, su hermano paterno, nueve años menor.

Ellos nacieron en Chontalí, provincia cajamarquina de Jaén, pero abandonaron su pueblo y se trasladaron al distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres (San Martín).

En 2015, Yván Fernández recibió una llamada que hizo de su amigo Samuel Sánchez Irene. Ellos se conocieron en Campanilla. En 2011, atraído por la fiebre del oro, Samuel Sánchez se fue a Madre de Dios.

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A Samuel Sánchez lo llamaban “El Venado”. Cuando llegó a La Pampa lo hizo pensando en robar a los mineros ilegales, pero alguien le dio la idea de que mejor era brindarles “protección” y cobrar cupos a cambio de que trabajaran tranquilos. Así fundó Los guardianes de la trocha.

El “Venado” convocó entonces a su gran amigo Yván Fernández Pérez que tenía experiencia liderando rondas. Cuando Fernández llegó a La Pampa hizo que lo llamaran “Tony”.

En septiembre de 2017, durante un enfrentamiento con la policía, la banda del “Venado” asesinó a un suboficial de la PNP. Un año después Samuel Sánchez fue capturado y “Tony” asumió el liderazgo de Los guardianes de la trocha.

La guerra de los primos

A “Tony” se sumaron su hermano menor Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”, y su primo Edison Fernández Pérez, “Chili”, quien adoptó el apodo desde que llegó a La Pampa, en memoria de un colombiano, considerado el quinto hombre en importancia dentro de la organización de Pablo Escobar y jefe del ala militar o de los sicarios.

A “Tony” le atribuyen decenas de muertos y desaparecidos en La Pampa, pero jamás imaginó que tenía muy cerca a un traidor.

El 28 de marzo de 2024, integrantes de la banda “Los Flores”, lo emboscaron y lo acribillaron en un centro de hospedaje de Puerto Maldonado. Policías a cargo de las investigaciones sospecharon que “Chili” tuvo que ver con el crimen. Entonces la alianza de la banda se rompió.

“Brayan” juró vengar la muerte de su hermano y fundó Los sanguinarios de La Pampa, instalando un régimen de terror entre 2024 y 2025.

Cobraba a los mineros ilegales, a los “traqueros” -operadores de los motores que dan energía a la maquinaria que usan para extraer oro-, a los mecánicos que reparan los motores y a los locales de compra-venta de oro en la zona. También ajustaba a los restaurantes, bodegas, boticas, hoteles, bares, prostíbulos y mototaxistas.

“Chili” intentó recuperar con furia y violencia lo que había construido “Tony” y empezó a cobrar cupos a quienes pagaban a “Brayan”. Entonces se desató una pugna a muerte entre primos.

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Sin embargo, la suerte favoreció a “Chili”. El cuatro de mayo de este año, la Policía capturó en La Pampa a seis hombres de confianza de “Brayan”. El 18 de mayo, “Brayan” fue detenido en Lima.

“Chili” aprovechó esa circunstancia para recobrar zonas estratégicas que controlaba la facción de su primo “Brayan”.

La caída de “Leo”

El ocho de octubre último la Policía capturó a Aldo Sánchez Huamán, “Leo”, sindicado como segundo al mando de Los sanguinarios de La Pampa, tras la captura de “Brayan”.

Fue sorprendido en el kilómetro 108 de la carretera Interoceánica con 22 granadas de guerra, un lanzagranadas, una pistola calibre 45 y cientos de municiones. “Leo” arguyó que la pistola era para su defensa personal, que tiene licencia, y que los otros pertrechos pertenecen a un tal “Patricio”. Aseguró no estar implicado en actividades criminales y que no tiene relación con “Brayan”. “De repente antes como cualquier persona trabajamos con su ‘motor’”, apuntó.

La banda operaba bajo el liderazgo o en conexión con “Brayan”. En este caso está implicado el fiscal Américo Bautista Yama por presuntos nexos con esta red, además de cuatro policías y un exfiscal.

Prisión para Angler Trujillo, uno de los guardianes

El miércoles la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Angler Trujillo Barreno, presunto integrante de los guardianes de La Pampa.

Se le atribuye participación en una emboscada del 6 de octubre en la que fueron abatidos tres civiles y un policía.

Durante esa intervención conjunta de la fiscalía y policía se incautaron 15 fusiles de guerra, tres granadas, mercurio, municiones, celulares y documentos relevantes.