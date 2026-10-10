Minería ilegal elevó 8 veces la demanda de combustible

El contrabando de combustible a La Pampa es por cía terrestre y fluvial.

El contrabando de combustible a La Pampa es por cía terrestre y fluvial.

La demanda de combustible en Madre de Dios es ocho veces superior al promedio nacional de consumo, debido a las actividades de minería ilegal que utiliza dragas, retroexcavadoras, volquetes y otras maquinarias.

Según reportes del Colectivo País Seguro (PAS), el tráfico de combustibles es el principal soporte logístico para las operaciones mineras ilícitas en la región, sobre todo en La Pampa. Y, una sola draga (embarcación de extracción en ríos) puede llegar a consumir hasta 250 galones de diésel por semana.

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El colectivo PAS también alertó sobre la existencia de más de 14 rutas de contrabando, tanto terrestres como fluviales, utilizadas para desviar combustibles desde Puno y Arequipa.

El tráfico de combustible sostiene la minería ilegal en La Pampa (Madre de Dios), que vive una escalada de violencia vinculada a esa actividad mafiosa, el sicariato y la extorsión.

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Además, sobornos y ausencia de controles permiten que decenas de excavadoras operen todos los días y avancen desde los ríos hacia los bosques. En esa región amazónica, con una sola máquina se produce suficiente oro para pagar el diésel que consumen todas las demás.

Debido a la carencia de control efectivo por parte de las autoridades, el petróleo y la gasolina fluyen con facilidad hacia la selva.

En efecto, un informe del Comando Unificado Sur revela cómo el centro poblado de Lechemayo (ubicado en la selva de la provincia de Carabaya, en el norte de Puno), se mantiene como el principal polo de distribución de petróleo camuflado hacia zonas prohibidas como La Pampa, el sector más devastado por la minería ilegal en la Amazonía.

A pesar de que las operaciones policiales y militares se han intensificado en este año, no se ha logrado disminuir ni afectar considerablemente la frecuencia de estas acciones. Los traficantes continúan operando mediante una estrategia tan simple como eficaz.

Los choferes de las combis llegan desde Puno y se detienen antes de los tres puestos de control de la Policía, Sunat y Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería). El copiloto y sus acompañantes bajan los bidones y los trasladan por la vía peatonal, ya que las autoridades solo fiscalizan a los vehículos en las carreteras.

Una vez superadas las garitas, el combustible se vuelve a cargar sin apuros. Tras un viaje de máximo tres horas, la mercancía ilícita se vende con éxito en Madre de Dios, demostrando que el muro fiscalizador del Estado sigue siendo fácil de vulnerar. Más bien, debido a las intervenciones gubernamentales, las mafias han instalado nuevos ejes de distribución.

El tráfico de combustible es el motor hidrocarburífero indispensable que sostiene las operaciones de la minería ilegal en Madre de Dios. Al no contar con redes eléctricas, la extracción aurífera ilícita en áreas remotas de La Pampa depende críticamente de combustibles fósiles para hacer funcionar motores pesados, generadores eléctricos y dragas fluviales.

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El desvío sistemático ocurre directamente desde estaciones de servicio formales hacia el mercado negro. Por esto mismo, los expertos coinciden en que la asfixia logística mediante el control estricto podría consolidarse como una de las estrategias más efectivas para frenar la minería ilegal en La Pampa.

Las entrañas del negocio

En ese sentido, fuerzas combinadas de la Policía, el Ejército y la Marina buscan intervenir toda la cadena del negocio ilícito: desde la extracción y transporte clandestino de los combustibles hasta su almacenamiento, comercialización y utilización.

La intervención de este insumo clave en Madre de Dios se ejecuta por tierra, aire y agua mediante el Plan de Operaciones Restauración 2026.

El corredor Arequipa-Puerto Maldonado y Puno-Mazuko aparecen como los puntos prioritarios.

Por vía terrestre, desde Puerto Maldonado, el combustible es trasladado en camiones y camionetas hasta Laberinto, Huantupa, Boca Unión, Unión Progreso y La Pampa. Desde Lechemayo (Puno) es desviado a Mazuko, Punquiri Chico, Sarayacu y Titali. Y desde Mazuko llega a Sarayacu, Santa Rosa y La Pampa.

Por la vía fluvial existen dos rutas: por el río Madre de Dios surca desde Laberinto hasta Boca Unión, Malvinas y Unión Progreso; y por el río Inambari desde Lechemayo hacia Mazuko, Punquiri, Santa Rosa y Sarayacu.

Una minivan o combi modificada puede cargar entre 200 y 450 galones, mientras que una embarcación oscila entre los 2000 y 2800 galones. El precio de petróleo en una estación cuesta 16 soles mientras que la venta clandestina puede costar hasta 35 soles.

El petróleo llega a sectores como Primavera Baja, Huacapu, Isla Córdova, Valle Dorado, Isla Manuani, Platanal y Chanchería, ubicados en Tambopata, uno de los circuitos que abastece a la minería ilegal.

Según declaró el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, el esquema de distribución comienza formalmente en la ciudad de Juliaca. En esta ciudad puneña es donde empresarios del rubro adquieren el combustible bajo una ruta fiscalizada. Posteriormente, el insumo es desviado hacia almacenes clandestinos, de donde se dirige a Lechemayo.

Mafia en evidencia

En el mes de julio, una investigación que demandó tres años a la PNP y el Ministerio Público, dejó al descubierto toda esa ruta del tráfico ilegal de combustible que abastece a la minería ilegal en Madre de Dios. La organización criminal ‘Los lecheros del puerto’ adquiría el petróleo y la gasolina de manera formal en surtidores de las regiones de Arequipa y Puno.

El fiscal Jorge Chávez precisó que los cargamentos lícitos sufrían un desvío en el trayecto antes de llegar a su destino formal, dirigiéndose hacia la localidad de Lechemayo. En este punto, los integrantes de la red realizban el trasvase del combustible desde cisternas y grandes tanques hacia bidones que eran transportados en minivanes mediante un sistema coordinado en caravana.

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En Lechemayo, los insumos eran cargados en camiones y embarcados en canoas para navegar por el río Inambari. Las embarcaciones surcaban los desembarcaderos de Mazuko, Punquiri, Carlos y Sarayacu, garantizando el flujo constante de energía para las maquinarias pesadas y dragas dedicadas a la extracción del oro ilegal en la Amazonía.

Aunque las autoridades lograron la captura de 12 personas, incluyendo a cuatro policías en actividad y al exfiscal ambiental Carlos Chirre Ramírez, hoy solo dos de ellos están con prisión preventiva. El resto es investigado con comparecencia.

DATOS

Pitufeo. Dado que la minería ilegal opera mayoritariamente a cielo abierto en La Pampa, las autoridades han endurecido los operativos para dar con los centros de acopio clandestino para evitar el pitufeo de combustible destinado a enclaves criminales.

Inteligencia. Las tres operaciones son planificadas a partir de información de inteligencia policial que permite identificar puntos logísticos de la minería ilegal.