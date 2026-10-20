Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 20 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Dónde ocurrió el último movimiento telúrico de este martes 20 de octubre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales sobre los sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Vale recordar que Perú está situado en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, siendo esta la zona sísmica y volcánica más activa del planeta