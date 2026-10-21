Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 21 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este miércoles en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este miércoles 21 de octubre.
¿Dónde ocurrió el último seísmo de este miércoles 21 de octubre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales sobre los movimientos telúricos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).