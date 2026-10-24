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Sociedad

Padres de colegio en Chorrillos denuncian que tesorera desapareció con S/15.000 destinados a la promoción de sus hijos

Las madres de familia de la Institución Educativa San Pedro aseguran que el local para la fiesta del 22 de noviembre no está pagado, pese a que habrían reunido el dinero. También denuncian cobros irregulares y falta de comprobantes.

Familias denuncian irregularidades en el manejo del dinero de la promoción
Familias denuncian irregularidades en el manejo del dinero de la promociónFoto: Captura ATV
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Madres de familia de sexto grado de primaria de la Institución Educativa San Pedro, en Chorrillos, denunciaron que Yesenia Álvarez Dabalillo, tesorera del comité de promoción, no rindió cuentas de S/15.000 recaudados para la fiesta de sus hijos. Según un reportaje de ATV, las familias aseguran que la mujer dejó de responder a sus reclamos y que desconocen el paradero del dinero.

El problema salió a la luz el lunes, cuando las madres solicitaron el balance de las cuentas y acudieron al local de eventos contratado para la celebración, prevista para el 22 de noviembre. Aunque creían que el establecimiento tenía cubierto el 90 % del pago, descubrieron que el monto abonado no correspondía a lo que esperaban. Las familias presentaron una denuncia en la comisaría PNP Mateo Pumacahua.

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Padres denuncian cobros por encima del precio del local

La presidenta del comité de promoción, identificada como Carol, señaló que la tesorera no entregaba comprobantes ni boletas que permitieran verificar los gastos. Además, las familias reportaron diferencias entre los montos que les cobraban y los precios que, según su versión, correspondían a los servicios contratados.

Cada familia aportaba S/100 mensuales. Los pagos adicionales debían ser de S/50, pero la tesorera cobraba S/80 por ese concepto. Asimismo, el precio real del local era de S/580 por niño, mientras que a los padres les cobraban S/650.

Las madres indicaron que durante el último año detectaron varias irregularidades. Cuando le reclamaban, Álvarez Dabalillo prometía devolver el dinero, pero hasta la fecha no había cumplido, según la denuncia.

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Los escolares esperan su fiesta de promoción

La situación afecta a los alumnos de sexto grado, quienes practicaban una coreografía para la celebración de fin de primaria. Las madres señalaron que la mayoría de los niños conoce el problema y está triste por lo ocurrido. Sin embargo, aseguran que todavía no les han comunicado que la fiesta podría no realizarse.

La acusada es madre de uno de los alumnos de la promoción y también tiene un hijo en secundaria. Sus hijos estudian en el colegio desde primaria. Según la información difundida por las familias, su hijo ya no asiste a clases.

Las madres también cuestionaron la falta de apoyo de la dirección del plantel. Afirmaron que la directora conoce el caso, pero hasta el momento no les ha dado una respuesta.

Familias solicitan apoyo para recuperar la celebración

Ante el riesgo de quedarse sin fiesta de promoción, una de las madres pidió ayuda para los escolares y recordó el esfuerzo económico que realizaron sus familias para financiar la celebración.

Los padres habilitaron el número de WhatsApp 913-072-965 para recibir apoyo económico, físico o de cualquier otro tipo que les permita afrontar la situación.

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