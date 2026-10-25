Canto en shipibo será parte de la misa que ofrecerá el papa León XIV en Pucallpa Un coro de 168 integrantes se prepara para acompañar la celebración eucarística que el sumo pontífice presidirá en la explanada de La Videnita, durante su visita a la Amazonía peruana.

La visita del papa León XIV a Pucallpa incluirá una misa donde un coro de 168 integrantes interpretará un canto de perdón en idioma shipibo, resaltando la cultura amazónica. | Andina

La visita del papa León XIV a Pucallpa incluirá una misa donde un coro de 168 integrantes interpretará un canto de perdón en idioma shipibo, resaltando la cultura amazónica. | Andina

La llegada del papa León XIV a Pucallpa estará acompañada de una expresión musical que busca poner en valor la identidad cultural de la Amazonía peruana. Durante la misa que el pontífice presidirá en la explanada de La Videnita, el coro encargado del acompañamiento litúrgico interpretará el canto de perdón en idioma shipibo, lengua originaria de la región.

La celebración forma parte de la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. En Pucallpa, los preparativos avanzan con los ensayos del coro que participará en la misa y que reúne a integrantes de distintas edades.

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168 personas integran el coro papal en Pucallpa

Milagros Mozombite Chamolí, directora del coro papal, informó a la Agencia Andina que 168 personas participan en los ensayos, los cuales se realizan casi todos los días desde que se confirmó la llegada del pontífice a la Amazonía peruana. “Así es. El canto de perdón será cantado en el idioma shipibo”, señaló Mozombite al explicar uno de los elementos que formarán parte del repertorio preparado para la celebración.

El coro está integrado por personas de aproximadamente 15 a 60 años. A este grupo se suman unos diez instrumentistas que también participarán en el acompañamiento musical de la misa.

La conformación del conjunto estuvo a cargo de una comisión designada por el obispo de la zona. Para seleccionar a sus integrantes se realizó una convocatoria y un casting, tras lo cual comenzaron los ensayos para preparar las piezas que serán interpretadas ante el sumo pontífice.

Pucallpa se prepara para recibir al papa León XIV

La directora del coro destacó la expectativa que existe entre los participantes ante la visita del papa León XIV, quien llegará por primera vez a Pucallpa como pontífice. “Todos estamos muy emocionados porque es la primera vez que va a llegar el papa León XIV acá, a nuestra Amazonía, a la ciudad de Pucallpa”, manifestó.

Mozombite tiene más de 30 años de vínculo con la Iglesia católica y contó que descubrió su talento musical desde los 10 años. Ahora está al frente del grupo que tendrá la responsabilidad de acompañar uno de los momentos centrales de la visita papal a la Amazonía.

La directora invitó a los fieles y visitantes que lleguen a Pucallpa para la misa a participar de esta celebración. “Pucallpa los espera con mucha alegría para unirnos en fe y en devoción, y cantarle al Papa”, expresó.