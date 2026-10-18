Señor de los Milagros: ATU anuncia desvíos en Lima por tercer recorrido este lunes 19 de octubre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de un plan de desvíos este lunes 19 de octubre debido al tercer recorrido del Señor de los Milagros. La medida contempla cambios en las rutas de los corredores Azul y Morado, el Metropolitano y AeroDirecto Centro.

La entidad recomienda a la población revisar los mapas, ubicar los paraderos habilitados y planificar su viaje con anticipación para no verse afectado por las modificaciones durante la jornada del inicio de semana. A continuación, los detalles del plan anunciado por la ATU.

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Corredor azul

Desvío del corredor azul

Corredor morado - 412

Desvío del corredor morado - 412

Corredor morado 404 - 405 - 406

Desvíos corredor morado 404 - 405 - 406

Corredor Metropolitano

Desvíos corredor metropolitano

AeroDirecto Centro

Desvío AeroDirecto Centro

Recorrido y desvíos por la tercera salida del Señor de los Milagros

El lunes 19 de octubre, el tercer recorrido comenzará en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen. La imagen recorrerá diferentes calles y avenidas del Centro de Lima, incluidos tramos de los jirones Huánuco y Cangallo, y de las avenidas Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola y Tacna, antes de regresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Las restricciones para este día estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del lunes hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre. Los desvíos anunciados son los siguientes:

Jirones Tarata y Huánuco

Norte a sur: jirón Loreto, puente Huánuco, jirón Amazonas, jirón Áncash, avenida Sebastián Lorente y avenida Nicolás Ayllón.

Sur a norte: avenida Nicolás Ayllón, avenida Sebastián Lorente, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.

Avenida Grau y jirón Cangallo

Sur a norte: jirón Huánuco, avenida Miguel Grau, jirón Amazonas y jirón Loreto.

Oeste a este: avenida Miguel Grau, hacia las zonas del este y Barrios Altos.

Este a oeste: avenida Miguel Grau, avenida García Naranjo y jirón Huánuco o avenida Bausate y Meza.

Avenida Nicolás de Piérola y jirón de la Unión

Oeste a este: avenida Alfonso Ugarte, avenida Bolivia, jirón Washington y avenida 28 de Julio.

Este a oeste: jirón Washington, avenida Bolivia y avenida Alfonso Ugarte, para salir del Centro Histórico.

Avenida Abancay

Norte a sur: puente Huánuco, jirón Áncash, avenida Parinacocha y avenida México.

Sur a norte: avenida México, avenida Parinacocha, avenida Bausate y Meza, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.

Avenida Tacna