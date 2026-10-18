Señor de los Milagros: ATU anuncia desvíos en Lima por tercer recorrido este lunes 19 de octubre
Los cambios afectarán las rutas de los corredores Azul y Morado, así como del Metropolitano y AeroDirecto Centro. La ATU recomienda a la población informarse sobre las rutas y paraderos habilitados.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de un plan de desvíos este lunes 19 de octubre debido al tercer recorrido del Señor de los Milagros. La medida contempla cambios en las rutas de los corredores Azul y Morado, el Metropolitano y AeroDirecto Centro.
La entidad recomienda a la población revisar los mapas, ubicar los paraderos habilitados y planificar su viaje con anticipación para no verse afectado por las modificaciones durante la jornada del inicio de semana. A continuación, los detalles del plan anunciado por la ATU.
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Corredor azul
Desvío del corredor azul
Corredor morado - 412
Desvío del corredor morado - 412
Corredor morado 404 - 405 - 406
Desvíos corredor morado 404 - 405 - 406
Corredor Metropolitano
Desvíos corredor metropolitano
AeroDirecto Centro
Desvío AeroDirecto Centro
Recorrido y desvíos por la tercera salida del Señor de los Milagros
El lunes 19 de octubre, el tercer recorrido comenzará en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen. La imagen recorrerá diferentes calles y avenidas del Centro de Lima, incluidos tramos de los jirones Huánuco y Cangallo, y de las avenidas Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola y Tacna, antes de regresar a la Iglesia de las Nazarenas.
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Las restricciones para este día estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del lunes hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre. Los desvíos anunciados son los siguientes:
Jirones Tarata y Huánuco
- Norte a sur: jirón Loreto, puente Huánuco, jirón Amazonas, jirón Áncash, avenida Sebastián Lorente y avenida Nicolás Ayllón.
- Sur a norte: avenida Nicolás Ayllón, avenida Sebastián Lorente, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.
Avenida Grau y jirón Cangallo
- Sur a norte: jirón Huánuco, avenida Miguel Grau, jirón Amazonas y jirón Loreto.
- Oeste a este: avenida Miguel Grau, hacia las zonas del este y Barrios Altos.
- Este a oeste: avenida Miguel Grau, avenida García Naranjo y jirón Huánuco o avenida Bausate y Meza.
Avenida Nicolás de Piérola y jirón de la Unión
- Oeste a este: avenida Alfonso Ugarte, avenida Bolivia, jirón Washington y avenida 28 de Julio.
- Este a oeste: jirón Washington, avenida Bolivia y avenida Alfonso Ugarte, para salir del Centro Histórico.
Avenida Abancay
- Norte a sur: puente Huánuco, jirón Áncash, avenida Parinacocha y avenida México.
- Sur a norte: avenida México, avenida Parinacocha, avenida Bausate y Meza, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.
Avenida Tacna
- Norte a sur: avenida Francisco Pizarro, avenida Caquetá y avenida Alfonso Ugarte, hacia Lince.
- Sur a norte: avenida Alfonso Ugarte, avenida de los Próceres o avenida Caquetá, y avenida Francisco Pizarro, hacia el Rímac.