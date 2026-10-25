Empresaria se va del Perú luego de sufrir hasta 6 atentados y amenazas de muerte contra su negocio

Tras los continuos atentados, la empresaria decidió irse del país junto con su familia. | Composición LR

Tras los continuos atentados, la empresaria decidió irse del país junto con su familia. | Composición LR

La empresaria Paola Atanacio decidió abandonar el Perú junto a su familia tras casi un año de amenazas, extorsiones y ataques armados contra sus negocios en el centro de Lima. Según su testimonio a Latina Noticias, la organización criminal conocida como Los Mexicanos estaría detrás de seis atentados registrados desde noviembre de 2025. La joven tomó esta decisión por temor a que los delincuentes cumplan sus amenazas de muerte.

Según relató Paola Atanacio, el primer ataque ocurrió el 15 de noviembre de 2025, cuando un sujeto disparó contra uno de sus locales y habría grabado el atentado con un celular. Desde entonces, sus establecimientos fueron blanco de amenazas y nuevos ataques armados.

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Entre los episodios denunciados figura un atentado contra su almacén el 15 de enero de 2026. Posteriormente, el 6 de septiembre, un sujeto encapuchado habría dejado una carta extorsiva y disparado nuevamente contra el establecimiento.

La violencia escaló el 30 de septiembre, cuando otro individuo lanzó una granada al interior del local. El 18 de octubre se habría registrado un nuevo ataque contra uno de sus negocios, en medio de las amenazas que la empresaria asegura haber recibido durante meses.

"¿Por qué muestro mi cara? Porque siento que es el último recurso al que puedo acudir", manifestó a Latina Noticias al explicar por qué decidió hacer pública su situación.

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Los Mexicanos le exigían S/100.000

Atanacio contó que los presuntos extorsionadores le exigieron inicialmente S/100.000 a cambio de dejar de atacar sus negocios. Sin embargo, aseguró que consiguió negociar el monto hasta reducirlo a S/15.000.

Tras realizar el pago, dejaron de llegarle mensajes amenazantes y desaparecieron las motocicletas que, según su relato, eran utilizadas para vigilar y fotografiar sus establecimientos. No obstante, la aparente calma duró poco y posteriormente volvió a recibir mensajes intimidatorios.

La situación también afectó su salud emocional. La empresaria relató que el año pasado tuvo que permanecer internada durante una semana en una clínica después de sufrir un ataque de pánico.

Empresaria teme represalias por colaborar con las autoridades

Paola Atanacio sostuvo que las amenazas no tendrían como único objetivo obtener dinero, sino también tomar represalias contra ella por colaborar con las autoridades. Según su testimonio, los delincuentes amenazaron con asesinarla tanto a ella como a su madre.

"Ellos me han dicho que me van a matar. A mi mamá y a mí", declaró.

La joven también advirtió que otros comerciantes del centro de Lima estarían siendo víctimas de extorsiones y señaló que la organización criminal Los Mexicanos buscaría ampliar su presencia en esta zona comercial.

Ante el temor por su seguridad y la de sus familiares, Atanacio decidió dejar el país y alejarse de los negocios que construyó durante una década. Su salida evidencia el impacto que las amenazas y los ataques extorsivos pueden tener sobre los comerciantes que denuncian estos delitos.