Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

RESULTADOS DE ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO: conteo oficial del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL #LR

Mundo

Flávio Bolsonaro anuncia que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil tras la victoria de Lula: "Es imposible reconocer el resultado"

Asimismo, el senador criticó la ampliación del horario de votación que, según sus declaraciones, habría beneficiado al actual presidente Lula da Silva.

l senador Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, tras ser derrotado por Lula.
l senador Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, tras ser derrotado por Lula. | Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

El senador conservador Flávio Bolsonaro anunció este domingo que solicitará la anulación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que fue derrotado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Desde Brasilia, cuestionó la validez de los resultados y aseguró que "es imposible reconocer el resultado" y que "voy a pedir la anulación de estas elecciones".

El legislador también criticó la ampliación de dos horas en el horario de apertura de los centros de votación, una medida que, según el bolsonarismo, habría favorecido a Lula. Sus declaraciones se producen después de la victoria del presidente brasileño en la segunda vuelta electoral.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Noticia en desarrollo…

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

[EN VIVO] Universitario vs Wanka HOY: transmisión punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Asesora de Rafael Belaúnde es investigada por presunta red de trabajadores fantasmas en EMILIMA

Mundo

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: Lula logra la reelección tras imponerse a Flávio Bolsonaro y asumirá la Presidencia por cuarta vez

Resultados de las elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: Lula es reelecto como presidente tras ganar la segunda vuelta

Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil tras una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Asesora de Rafael Belaúnde es investigada por presunta red de trabajadores fantasmas en EMILIMA

Catherine Palomino: exasesor la denuncia por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías

Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso