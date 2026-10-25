Flávio Bolsonaro anuncia que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil tras la victoria de Lula: "Es imposible reconocer el resultado"
Asimismo, el senador criticó la ampliación del horario de votación que, según sus declaraciones, habría beneficiado al actual presidente Lula da Silva.
El senador conservador Flávio Bolsonaro anunció este domingo que solicitará la anulación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que fue derrotado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Desde Brasilia, cuestionó la validez de los resultados y aseguró que "es imposible reconocer el resultado" y que "voy a pedir la anulación de estas elecciones".
El legislador también criticó la ampliación de dos horas en el horario de apertura de los centros de votación, una medida que, según el bolsonarismo, habría favorecido a Lula. Sus declaraciones se producen después de la victoria del presidente brasileño en la segunda vuelta electoral.
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