Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Titanes del Sur vs Cosmos Star EN VIVO | Liga Nacional de Basketball 2026 - Serie B

Deportes

Edison Flores recibió elogios del comando técnico de Universitario tras su golazo ante Juan Pablo II: “Estaba en gran forma”

Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Universitario, destacó el buen momento del 'Orejas', quien abrió el camino de la goleada por 3-0 ante Juan Pablo II.

Edgardo Adinolfi destacó el rendimiento de Edison Flores. Foto: Universitario/L1 Max/composición LR
Edgardo Adinolfi destacó el rendimiento de Edison Flores. Foto: Universitario/L1 Max/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Universitario consiguió una importante victoria por 3-0 ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Uno de los protagonistas de la jornada fue Edison Flores, quien abrió el marcador con un golazo de tiro libre. En conferencia de prensa, Edgardo Adinolfi, asistente de Fabián Bustos, elogió el rendimiento del mediocampista y resaltó el buen estado de forma que mostró desde la llegada del comando técnico.

Edgardo Adinolfi destacó el partido que tuvo el volante peruano, quien volvió a ser parte del once titular de Universitario por segunda ocasión consecutiva. “‘Edi’ es un jugador emblema de esta institución, nosotros lo conocemos bien. Llegamos, estaba en gran forma y no dudamos que esté de titular desde el partido pasado. La verdad que estamos muy contentos por él, por su rendimiento”, sostuvo.

Puedes ver

Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario: futbolista ecuatoriano estuvo presente en el estadio Monumental

lr.pe

Edison Flores recibió elogios del comando técnico de Universitario

El integrante del cuerpo técnico crema resaltó la importancia de la notación del ‘Orejas’, que permitió destrabar un partido complicado para el conjunto estudiantil. “Un partido que el primer tiempo se tornó complicado porque no logramos abrir el marcador, creo que hicimos todo lo posible para hacerlo. En el segundo tiempo, el equipo siguió igual, con paciencia, y se abre con un gol de ‘Edi’ y para nosotros es muy importante”, manifestó Adinolfi.

A pesar de su gran rendimiento en el encuentro, Edison Flores presentó una incomodidad física, por lo que tuvo que salir del terreno de juego en el segundo tiempo. “Tenía una molestia en el gemelo, que también la sufrió el partido pasado”, confirmó el asistente técnico.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

lr.pe

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

El próximo duelo de Universitario será ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Este encuentro se realizará el domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, en Trujillo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué canal transmite el Clásico Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por LaLiga de España 2026?

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

Edison Flores recibió elogios del comando técnico de Universitario tras su golazo ante Juan Pablo II: “Estaba en gran forma”

Deportes

¿Qué canal transmite el Clásico Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por LaLiga de España 2026?

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO: estos son los posibles 11 del partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos

Visita del Papa a Perú: Gobierno crea comandos especiales para garantizar la seguridad de León XIV

ERM 2026: Región Lima irá a segunda vuelta entre Somos Perú y la alianza Renovación Popular-Toro