Edison Flores recibió elogios del comando técnico de Universitario tras su golazo ante Juan Pablo II: “Estaba en gran forma”

Universitario consiguió una importante victoria por 3-0 ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Uno de los protagonistas de la jornada fue Edison Flores, quien abrió el marcador con un golazo de tiro libre. En conferencia de prensa, Edgardo Adinolfi, asistente de Fabián Bustos, elogió el rendimiento del mediocampista y resaltó el buen estado de forma que mostró desde la llegada del comando técnico.

Edgardo Adinolfi destacó el partido que tuvo el volante peruano, quien volvió a ser parte del once titular de Universitario por segunda ocasión consecutiva. “‘Edi’ es un jugador emblema de esta institución, nosotros lo conocemos bien. Llegamos, estaba en gran forma y no dudamos que esté de titular desde el partido pasado. La verdad que estamos muy contentos por él, por su rendimiento”, sostuvo.

Edison Flores recibió elogios del comando técnico de Universitario

El integrante del cuerpo técnico crema resaltó la importancia de la notación del ‘Orejas’, que permitió destrabar un partido complicado para el conjunto estudiantil. “Un partido que el primer tiempo se tornó complicado porque no logramos abrir el marcador, creo que hicimos todo lo posible para hacerlo. En el segundo tiempo, el equipo siguió igual, con paciencia, y se abre con un gol de ‘Edi’ y para nosotros es muy importante”, manifestó Adinolfi.

A pesar de su gran rendimiento en el encuentro, Edison Flores presentó una incomodidad física, por lo que tuvo que salir del terreno de juego en el segundo tiempo. “Tenía una molestia en el gemelo, que también la sufrió el partido pasado”, confirmó el asistente técnico.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

El próximo duelo de Universitario será ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Este encuentro se realizará el domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, en Trujillo.