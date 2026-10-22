Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda suscriben histórico convenio por S/ 24,46 millones para atender a familias damnificadas de Junín

Caja Huancayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) suscribierón un convenio para ejecutar el proyecto “Servicio de Implementación Integral de Módulos Temporales de Vivienda”, mediante el mecanismo de Servicios por Impuestos, con una inversión de S/ 24 460 000 (veinticuatro millones cuatrocientos sesenta mil soles). La ceremonia se desarrolló en la Agencia Surquillo de la entidad financiera.

La iniciativa tiene como objetivo brindar soluciones habitacionales temporales a las familias damnificadas por el sismo que afectó a diversos distritos de la región Junín, mediante la Implementación de módulos que ofrezcan condiciones adecuadas de habitalidad, seguridad y dignidad, mientras se desarrollan las soluciones definitivas para la recuperación de sus viviendas.

La suscripción de este convenio representa un avance significativo en la articulación entre el sector público y el privado para atender las necesidades prioritarias de la población afectada por emergencias. Asimismo, permitirá impulsar la Implementación e infraestructura temporal destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias y contribuir a su proceso de Recuperación.

Con esta iniciativa, se fortalece la colaboración entre el sector público y privado. Foto: difusión.

Para Caja Huancayo, esta iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades, a través de acciones de impacto social que trascienden los servicios financieros. De esta manera, la entidad fortalece su participación en mecanismos innovadores de colaboración con el Estado, orientados a brindar respuestas concretas y oportunas ante las necesidades de las familias peruanas.

Con esta intervención, Caja Huancayo constribuye a impulsar soluciones que priorizan el bienestar de las poblaciónes vulnerables y fortalecen la cooperación entre las instituciones públicas y privadas frente a situaciones de emergencia, promoviendo condiciones más seguras y dignas para las familias afectadas.