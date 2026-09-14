Ministro de Vivienda pide aprobar las facultades: “Piensen en el país, no piensen solamente en El Niño y la inseguridad"

Ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, pide al Congreso aprobar pedido de facultades. | Foto: Ministerio de VIvienda

Ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, pide al Congreso aprobar pedido de facultades. | Foto: Ministerio de VIvienda

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El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, pidió al Congreso aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para enfrentar carencias en diversos servicios básicos y prevenir desastres naturales en el territorio nacional.

"Hay casi seis millones y medio de peruanos que no tienen conexión de agua domiciliaria, hay 15 millones que no tienen desagüe, y todo eso se destraba precisamente con estas leyes que, si es que no las aprueban, nosotros vamos a tener que aprobarlas por decretos, pero eso va a demorar todo el periodo", señaló.

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Ante esta situación, Arnillas reiteró la necesidad de aprobar un paquete normativo completo que abarque diversas necesidades urgentes de la población.

"Piensen en el país, no piensen solamente en el Niño y la inseguridad, que yo sé que ahora mismo hay emergencias, pero también tenemos urgencias de todo tipo. (…) también son para agua potable, también son para que los colegios puedan contar con titulación, son para un montón de cosas que ayudarían".

Las declaraciones del ministro se dan luego de que el Congreso precisara la necesidad de delimitar las materias incluidas en el pedido de facultades legislativas, ya que al ser una delegación muy amplia podría afectar la labor de la Cámara de Diputados.

"Realmente no le encuentro una justificación técnica de pedir 66 cosas al mismo tiempo. (…) Lo que se busca es poner en jaque a la Cámara de Diputados y eventualmente en esas circunstancias nos tenemos que ver obligados a decir que no, porque hay que defender el fuero del Parlamento", señaló el diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini vía RPP.

Del mismo modo, el ministro de Vivienda indicó que la actual gestión recluta personal técnico por su capacidad profesional y no por afinidades partidarias.

Ante los cuestionamientos sobre la permanencia de personal de anteriores administraciones, el funcionario descartó el reciclaje de autoridades en el sector.

"No son funcionarios de la expresidenta Dina Boluarte, son funcionarios muy buenos que nosotros estamos captando sin ver el color político", declaró para los medios.

Inspección de servicio de agua en Lima y Callao

El ministro Arnillas supervisó redes de agua y la habilitación de compuertas de seguridad para proteger la planta de La Atarjea junto con personal de Sedapal.

"Todos los reservorios y las líneas de distribución del agua están monitoreadas para ver qué capacidad tienen”.

Respecto a las medidas de prevención frente a las crecidas de los ríos, el funcionario señaló las acciones preventivas ejecutadas en la zona para evitar desastres similares a los de años anteriores.

"Hemos verificado que la quebrada, el río Huaycoloro está encauzado, están ya terminados esos trabajos, por lo tanto no va a suceder lo que sucedió en el año 2017".

En cuanto al problema de las familias que ocupan cauces peligrosos, el titular del sector cuestionó la responsabilidad de distintas administraciones locales en el otorgamiento de permisos.

"Es una responsabilidad compartida entre los alcaldes, que les dan las licencias, entre algunas empresas que le ponen servicios de electricidad, incluso servicio de gas. El propio alcalde hace canchitas de fútbol y demás infraestructuras dentro de las quebradas".

Sobre las consecuencias sociales del fenómeno climático, la autoridad reconoció la dificultad de calcular una cifra exacta de afectados. Sin embargo, advirtió que las viviendas que están en peligro en este momento "sobrepasan el millón a nivel nacional".