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Segundo concierto BTS en Perú EN VIVO HOY: a qué hora inicia, programación, setlist y últimas noticias de BTS World Tour 'Arirang' en Estadio San Marcos

BTS dará su segundo concierto en el Estadio San Marcos de Lima este 9 de octubre a las 8.00 p. m. Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber de este nuevo show. 


BTS realizará su segundo concierto en Perú este 09 de Octubre. Composición LR. Instagram
BTS realizará su segundo concierto en Perú este 09 de Octubre. Composición LR. Instagram
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BTS realizará su segunda presentación en Perú este viernes 9 de octubre en el Estadio San Marcos de Lima. La banda surcoreana llegó a territorio nacional como parte de su gira mundial 'Arirang'. El espectáculo está programado para iniciar a las 8.00 p. m., mientras que el ingreso al recinto comenzará a las 4.00 p. m. y el acceso a las tribunas a las 5.00 p. m.

¿Cuál es la programación del concierto de BTS?

En esta segunda fecha, según la programación oficial, se realizará una prueba de sonido por parte de la banda, sin un horario de inicio definido pero que se extenderá como máximo hasta las 2 p. m. Posteriormente, la entrada de los asistentes al evento en campo se realizará a partir de las 4.00 p. m. y el acceso al área de tribunas a las 5.00 p. m. y el show en vivo arrancará a las 8.00 p. m. Conoce el inicio del evento en otros países.

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  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 10.00 p. m.
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¿Dónde será el concierto de BTS?

El concierto de BTS se realizará en el Estadio San Marcos de Lima, recinto que tendrá cinco vías de acceso al área del concierto. Asimismo, las zonas aledañas al evento estarán cerradas, por lo que se recomienda tener precaución con las rutas habilitadas: Av. Venezuela, Av. Germán Amézaga y la Av. Universitaria.

  • Puerta 1 Av. Venezuela VIP/Soundcheck y Campo A
  • Puerta 3 Av. Universitaria Campo C
  • Puerta 8 Av. Óscar R. Benavides / Colonial Campo B
  • Puerta 5 Av. Amézaga Oriente, Norte y Sur
  • Puerta 6 Av. Amézaga Occidente
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'ARMY Perú' podrá tomar más de 80 buses para su retorno tras el concierto de BTS

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que habilitó más de 80 buses para el retorno de los asistentes del show de BTS tras sus tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre. Asimismo, el Metropolitano anunció la ampliación de los horarios de los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) durante los días de las presentaciones. Las rutas mencionadas operarán hasta la medianoche, después de ese horario, el Lechucero funcionará hasta las 4.00 a. m. en los dos últimos días de espectáculos.

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