¡Atención dueños de mascotas! Campaña veterinaria gratuita llegará al Cercado de Lima este jueves 26 de noviembre: conoce el horario y lugar Los dueños de perros y gatos podrán acceder a consultas veterinarias y orientación para el registro municipal de sus animales.

La jornada se llevará a cabo en el parque La Pedrera, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m. y está destinada a propietarios que acudan con sus perros y gatos. | Foto: difusión/Composición LR

La jornada se llevará a cabo en el parque La Pedrera, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m. y está destinada a propietarios que acudan con sus perros y gatos. | Foto: difusión/Composición LR

Los vecinos del Cercado de Lima y alrededores podrán acceder a servicios veterinarios gratuitos para sus perros y gatos este jueves 26 de noviembre. La Municipalidad de Lima anunció una nueva jornada de su programa Brigada Pet, que ofrecerá atención médica, desparasitación y orientación para promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía en el parque La Pedrera, ubicado en el jirón Crespo y Castillo, cuadra 16. La atención estará dirigida a los propietarios que acudan con sus mascotas durante el horario establecido.

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Brigada Pet en el Cercado de Lima: ¿qué servicios veterinarios gratuitos ofrecerá?

La jornada contempla consultas médico-veterinarias para evaluar las condiciones de salud de los animales, además de desparasitación interna y externa para perros y gatos.

Asimismo, los asistentes recibirán una charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas y orientación para realizar el registro municipal de canes y felinos. Estas actividades forman parte de los servicios gratuitos que la comuna ofrecerá durante la campaña.

Datos de la campaña:

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Horario: de 9:00 a. m. a 12:00 m.

de 9:00 a. m. a 12:00 m. Lugar: parque La Pedrera.

parque La Pedrera. Dirección: jirón Crespo y Castillo, cuadra 16, Cercado de Lima.

jirón Crespo y Castillo, cuadra 16, Cercado de Lima. Servicios: consultas veterinarias, desparasitación interna y externa, charlas sobre tenencia responsable y orientación para el registro de mascotas.

La Municipalidad de Lima invitó a los vecinos a participar en esta jornada y acudir con sus perros y gatos para acceder a los servicios disponibles.