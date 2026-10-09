Curwen sorprende a una ARMY de Huancavelica al regalarle entrada para concierto de BTS en costosa zona: "No llores"

¡Sueño hecho realidad! Curwen sorprendió a Analí, una joven de Huancavelica que llegó a Lima con la esperanza de ganar una dinámica y conseguir una entrada para el concierto de BTS. Tras conocer su historia, el periodista y creador de contenido decidió contactarla para regalarle un boleto que le permitirá ver a las superestrellas del k-pop desde la zona Campo.

El caso de la joven ARMY se volvió viral en TikTok luego de que contara en una entrevista que sigue a la agrupación surcoreana desde los 8 años y explicara que había viajado a la capital exclusivamente para participar en un concurso organizado por el influencer Sergio Zúñiga. Su testimonio y la forma en que reivindicó con orgullo el traje típico que vestía llamaron la atención de Víctor Caballero, quien destacó su amor por sus raíces y decidió obsequiarle el ticket que le permitirá asistir al último de los espectáculos de la boy band en el Estadio San Marcos.

Curwen le regala entrada para el concierto de BTS a una ARMY de Huancavelica

A través de su programa ‘Habla Good’, Curwen se comunicó con Analí mediante una videollamada. Apenas apareció en pantalla, la joven no pudo contener las lágrimas, provocando una tierna reacción entre los presentes en el set. “Analí, no llores”, le pidió el comunicador.

Minutos después, Caballero explicó los motivos que lo llevaron a entregarle una entrada para la zona Campo, cuyo valor supera los S/800 sin incluir soundcheck. “Vi tu video. Primero, quiero felicitarte. Que lindo que alguien se sienta orgulloso de sus raíces, de su tierra. Te felicito. Por eso me pegué un poco con el tema. Yo te voy a dar la entrada, vas a ir a Campo mañana, 10 (de octubre)”, manifestó.

En medio de la emotiva conversación, el ex de Carla Campos Salazar también reveló la historia detrás de ese boleto. Según contó, originalmente pertenecía a una joven llamada Luisiana, ganadora de un sorteo organizado por él. No obstante, tras conocer el caso de Analí que se viralizó en redes sociales, Luisiana decidió cederle el premio para que pudiera asistir al concierto.

Más adelante, la joven llegó al set de ‘Habla Good’, donde recibió oficialmente su entrada a través del aplicativo autorizado. El emotivo momento fue seguido por miles de usuarios conectados al podcast, quienes celebraron que la oportunidad quedara en manos de una fan que viajó desde Huancavelica decidida a cumplir su sueño de ver a BTS y que, durante todo el proceso, no dejó de expresar el orgullo que siente por sus raíces.