Plan contra El Niño 2026-2027: EsSalud y Hospital Perú despliegan atención médica gratuita en La Libertad

La intervención se centró en la prevención del dengue, ofreciendo talleres prácticos a familias para eliminar criaderos de zancudos frente al fenómeno El Niño 2026-2027.

La intervención se centró en la prevención del dengue, ofreciendo talleres prácticos a familias para eliminar criaderos de zancudos frente al fenómeno El Niño 2026-2027. Foto: difusión

EsSalud brindó más de 10.000 atenciones médicas durante una jornada de acción cívica realizada en el distrito de El Porvenir, en la región La Libertad. La intervención estuvo a cargo de la Red Asistencial La Libertad y Hospital Perú, con el propósito de facilitar el acceso de la población a servicios de salud y fortalecer las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño 2026-2027.

La campaña reunió a profesionales de distintas especialidades y permitió que las familias accedieran gratuitamente a consultas, evaluaciones y procedimientos médicos. La actividad forma parte de una estrategia institucional orientada a ampliar la capacidad de atención de EsSalud y acercar prestaciones especializadas a zonas que requieren mayores servicios sanitarios. El despliegue también contempla futuras intervenciones itinerantes en otras regiones del país.

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Fenómeno El Niño 2026-2027: EsSalud refuerza la prevención del dengue ante posibles lluvias intensas

Durante la jornada, uno de los principales componentes fue la prevención del dengue, mediante talleres prácticos dirigidos a las familias. El personal de salud brindó orientación para reconocer y eliminar posibles criaderos de zancudos dentro de las viviendas, una medida preventiva frente al riesgo de aumento de enfermedades transmisibles asociado a las lluvias intensas.

Estas acciones se enmarcan en el plan de preparación de la Macrored Norte ante el fenómeno El Niño 2026-2027, que busca reducir los riesgos sanitarios en zonas vulnerables. La intervención también contó con la participación de diversas entidades públicas, que contribuyeron al desarrollo de actividades dirigidas a la comunidad.

En el ámbito asistencial, la población accedió a consultas de medicina interna, medicina familiar, pediatría, endocrinología, nefrología, obstetricia, odontología, nutrición, enfermería y medicina complementaria. Además, los equipos de salud priorizaron los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para niñas y niños, así como la inmunización contra enfermedades como influenza, neumococo, hepatitis y poliomielitis, además de la aplicación de la vacuna pentavalente.