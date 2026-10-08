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Sociedad

Policía en retiro es asesinado tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que al menos tres asaltantes intentaron apoderarse del vehículo. El exagente regresó armado y disparó contra los delincuentes antes de recibir un balazo.

Delincuentes armados matan a exintegrante de la Policía Nacional en San Martín de Porres
Delincuentes armados matan a exintegrante de la Policía Nacional en San Martín de PorresFoto: captura América
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Un policía en situación de retiro, de 63 años, fue asesinado a balazos tras resistirse al robo de su camioneta en el distrito de San Martín de Porres (SMP). La víctima fue identificada como Marcelino Llacchua Pacco, quien fue interceptado por delincuentes armados cuando limpiaba su vehículo.

El crimen ocurrió la noche del miércoles 7 de octubre, en el cruce de las avenidas Tantamayo y Los Sauces. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, al menos tres delincuentes participaron en el asalto: dos descendieron de un automóvil y amenazaron con armas de fuego a Llacchua, mientras un tercer sujeto permaneció al volante.

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Los registros muestran que los delincuentes intimidaron al exintegrante de la Policía Nacional y lo alejaron de su vehículo para ingresar a la camioneta. Sin embargo, el policía en retiro regresó al lugar armado y disparó contra los asaltantes.

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Los delincuentes respondieron al ataque y uno de los disparos alcanzó a Llacchua, quien quedó gravemente herido y murió en el lugar. Agentes policiales llegaron minutos después y constataron su fallecimiento.

La camioneta de la víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería. Asimismo, los agentes hallaron e incautaron el arma que pertenecía al policía en retiro a pocos metros del vehículo.

Balacera dejó a otro hombre herido

Durante el enfrentamiento, un segundo hombre recibió un impacto de bala. Los agentes lo auxiliaron en el lugar y lo trasladaron de urgencia en un patrullero al hospital Negreiros para recibir atención médica.

La Policía acordonó el cruce de las avenidas para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. Los especialistas recogieron evidencias balísticas que serán incorporadas a la investigación.

El cuerpo de Marcelino Llacchua Pacco fue trasladado a la Morgue Central tras la autorización del representante del Ministerio Público.

Policía busca identificar a responsables

La Policía Nacional inició las diligencias para identificar a los responsables del asesinato. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido de los delincuentes y determinar la ruta que utilizaron para escapar.

Los agentes también recaban testimonios de las personas que presenciaron el ataque y buscan obtener información del hombre que resultó herido durante la balacera.

Las diligencias están a cargo de la comisaría del sector y las unidades especializadas de la Policía, que buscan esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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