Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Capturan a 4 presuntos integrantes de ‘Los Garys del Norte’ por asesinato de empresario en San Martín de Porres

Los detenidos, entre ellos con antecedentes criminales, fueron identificados a través de técnicas de observación, seguimiento y análisis de geolocalización tras el crimen. Un quinto sospechoso sigue prófugo.

La Depincri de San Martín de Porres ejecutó un operativo con el Ministerio Público para la detención de los integrantes de la banda.
La Depincri de San Martín de Porres ejecutó un operativo con el Ministerio Público para la detención de los integrantes de la banda. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva denominada ‘Los Garys del Norte’ fueron capturados por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta participación en el asesinato del empresario textil Jaime Armando Sosa Revolledo, ocurrido el pasado 3 de mayo en dicho distrito.

El operativo permitió intervenir cinco inmuebles vinculados con los investigados y detener a cuatro sospechosos. Un quinto implicado, identificado por las autoridades como Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años, permanece con paradero desconocido.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Mujer embarazada y su bebé fallecen tras ingresar a clínica en San Borja: esposo denuncia presunta negligencia de médicos y enfermeras

lr.pe

Allanaron cinco inmuebles

El comandante PNP Carlos Altamirano, jefe del Depincri de San Martín de Porres, informó que el 11 de setiembre se obtuvo la autorización judicial para ejecutar los allanamientos. Las diligencias se realizaron alrededor de las 3.00 a. m. con participación de agentes especializados del Depincri y efectivos del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO).

Para identificar e individualizar a los presuntos involucrados, los investigadores emplearon técnicas de observación, seguimiento y vigilancia, además de herramientas de geolocalización, declaraciones testimoniales y análisis comparativos de las prendas de vestir que habrían utilizado los atacantes durante el homicidio.

Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a peritajes para establecer su eventual vinculación con el crimen.

Los cuatro intervenidos fueron identificados como Carlos Andrés Ynga Silva, 20 años; Juan Saúl Alessander Zurita Jaramillo, 21 años; Carlos Enrique Cubas Bonifacio, 20 años y Sebastián Cabanillas Rodríguez.

De acuerdo con la información policial, Cubas Bonifacio registra antecedentes por secuestro y tendría requisitorias vigentes relacionadas con violencia familiar.

Puedes ver

Tragedia en Pasco: tres muertos deja choque entre camioneta y auto en carretera hacia Canta

lr.pe

Empresario fue seguido para robarle su celular

Las investigaciones policiales y fiscales señalan que el crimen ocurrió durante la madrugada del 3 de mayo. Jaime Armando Sosa Revolledo, de 54 años, retornaba a pie hacia su vivienda luego de asistir a una reunión familiar.

Durante el trayecto, un grupo de sujetos habría comenzado a seguirlo con la intención de despojarlo de su teléfono celular. El empresario habría intentado defenderse y escapar, pero los atacantes lo alcanzaron a pocas cuadras de su vivienda.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los sujetos lo superaron en número y lo agredieron utilizando piedras y palos. Las lesiones provocadas durante el ataque ocasionaron su muerte.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores fueron determinantes para reconstruir el recorrido que realizó la víctima y establecer la presunta participación de los investigados.

Un quinto sospechoso permanece prófugo

Las pesquisas también permitieron identificar a Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años como presunto quinto implicado en el homicidio calificado. Sin embargo, hasta el momento permanece en condición de no habido.

La Policía continúa con las labores destinadas a ubicarlo y determinar su grado de participación en el crimen.

Los cuatro detenidos permanecen en la sede del Depincri de San Martín de Porres mientras continúan las diligencias. Son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Las autoridades deberán establecer, a partir de los peritajes y demás elementos recogidos durante la investigación, la responsabilidad individual de cada uno de los intervenidos.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a 4 presuntos integrantes de ‘Los Garys del Norte’ por asesinato de empresario en San Martín de Porres

Alianza Lima vs EC Pinheiros EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido del último día de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido con Cristiano Ronaldo y Haaland por la Nations League

Sociedad

Capturan a dos presuntos miembros de Los Pepes: banda exigía S/90 semanales a choferes en Lima Norte

Temblor hoy en Perú, domingo 27 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

Joel Calero: "Parece ser que hay una ofensiva coordinada contra la cultura y la memoria"

¿Es el Escudo de las Américas una forma de beneficiar directamente a Estados Unidos? Esto dicen congresistas y especialistas