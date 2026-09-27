La Depincri de San Martín de Porres ejecutó un operativo con el Ministerio Público para la detención de los integrantes de la banda. | Composición LR

La Depincri de San Martín de Porres ejecutó un operativo con el Ministerio Público para la detención de los integrantes de la banda. | Composición LR

Cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva denominada ‘Los Garys del Norte’ fueron capturados por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta participación en el asesinato del empresario textil Jaime Armando Sosa Revolledo, ocurrido el pasado 3 de mayo en dicho distrito.

El operativo permitió intervenir cinco inmuebles vinculados con los investigados y detener a cuatro sospechosos. Un quinto implicado, identificado por las autoridades como Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años, permanece con paradero desconocido.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Allanaron cinco inmuebles

El comandante PNP Carlos Altamirano, jefe del Depincri de San Martín de Porres, informó que el 11 de setiembre se obtuvo la autorización judicial para ejecutar los allanamientos. Las diligencias se realizaron alrededor de las 3.00 a. m. con participación de agentes especializados del Depincri y efectivos del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO).

Para identificar e individualizar a los presuntos involucrados, los investigadores emplearon técnicas de observación, seguimiento y vigilancia, además de herramientas de geolocalización, declaraciones testimoniales y análisis comparativos de las prendas de vestir que habrían utilizado los atacantes durante el homicidio.

Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a peritajes para establecer su eventual vinculación con el crimen.

Los cuatro intervenidos fueron identificados como Carlos Andrés Ynga Silva, 20 años; Juan Saúl Alessander Zurita Jaramillo, 21 años; Carlos Enrique Cubas Bonifacio, 20 años y Sebastián Cabanillas Rodríguez.

De acuerdo con la información policial, Cubas Bonifacio registra antecedentes por secuestro y tendría requisitorias vigentes relacionadas con violencia familiar.

Empresario fue seguido para robarle su celular

Las investigaciones policiales y fiscales señalan que el crimen ocurrió durante la madrugada del 3 de mayo. Jaime Armando Sosa Revolledo, de 54 años, retornaba a pie hacia su vivienda luego de asistir a una reunión familiar.

Durante el trayecto, un grupo de sujetos habría comenzado a seguirlo con la intención de despojarlo de su teléfono celular. El empresario habría intentado defenderse y escapar, pero los atacantes lo alcanzaron a pocas cuadras de su vivienda.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los sujetos lo superaron en número y lo agredieron utilizando piedras y palos. Las lesiones provocadas durante el ataque ocasionaron su muerte.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores fueron determinantes para reconstruir el recorrido que realizó la víctima y establecer la presunta participación de los investigados.

Un quinto sospechoso permanece prófugo

Las pesquisas también permitieron identificar a Aymar Junior Janampa Cueva, 21 años como presunto quinto implicado en el homicidio calificado. Sin embargo, hasta el momento permanece en condición de no habido.

La Policía continúa con las labores destinadas a ubicarlo y determinar su grado de participación en el crimen.

Los cuatro detenidos permanecen en la sede del Depincri de San Martín de Porres mientras continúan las diligencias. Son investigados por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Las autoridades deberán establecer, a partir de los peritajes y demás elementos recogidos durante la investigación, la responsabilidad individual de cada uno de los intervenidos.