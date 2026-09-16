Es falso que este video corresponda a recientes protestas en distintas zonas del Perú: las imágenes son de un operativo en Lambayeque

LO FALSO:

En redes sociales circulan publicaciones que presentan un video de un enfrentamiento entre policías y pobladores como si correspondiera a recientes protestas ocurridas en distintas zonas del Perú.

LO VERDADERO:

El video es antiguo y corresponde a un operativo policial de desalojo realizado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque.

En redes sociales circulan publicaciones que presentan un video de un enfrentamiento entre policías y pobladores como si correspondiera a recientes protestas ocurridas en diferentes zonas del Perú. Si bien sí se han registrado protestas en diversas ciudades del país, las imágenes difundidas no corresponden a esas manifestaciones, ni por el lugar ni por la fecha. El registro fue grabado anteriormente durante un operativo policial en Lambayeque y ha sido reutilizado para atribuirlo a otros contextos.

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 266.000 visualizaciones, 3.800 ‘Me gusta’ y 810 comentarios. Además, ha sido compartida en más de 1.400 ocasiones.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una de las primeras pistas para identificar el lugar que aparece en las imágenes es un mural que se observa durante el enfrentamiento. En este se puede leer el nombre de Lucho Herrera, quien fue candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz. Este elemento permitió ubicar el escenario en dicho distrito, ubicado en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

Imagen identificada en el video. Foto: Facebook

A partir de ello, se realizó una búsqueda con palabras clave relacionadas con enfrentamientos entre la Policía y pobladores en este distrito, lo que permitió localizar el video original y conocer el contexto en el que fueron registradas las imágenes. En aquella intervención, agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para ejecutar una orden judicial de desalojo contra pobladores que se habían asentado en el lugar años atrás.

Publicación original. Foto: Facebook

Por otra parte, este contenido ya había sido verificado anteriormente por Verificador de La República, cuando se utilizaba el mismo video para atribuirlo a otros eventos de protesta en Pucallpa.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que fue presentado como evidencia de protestas ocurridas en diferentes zonas del Perú. Sin embargo, las imágenes son antiguas y no corresponden a estas manifestaciones. El registro ya había sido verificado anteriormente y se determinó que muestra un operativo policial de desalojo realizado en José Leonardo Ortiz, Lambayeque. Por tanto, las nuevas publicaciones vuelven a difundir el video fuera de su contexto original.



