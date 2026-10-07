Con más de 45 horas de estudio a la semana, jóvenes peruanos conquistan medallas en Física y Astronomía

Sergio Aponte ganó plata en Física, mientras que Alexander Valencia y Rafael Zapata se llevaron bronce en la Olimpiada Internacional de Astronomía, tras más de 45 horas semanales de estudio.

Sergio Aponte ganó plata en Física, mientras que Alexander Valencia y Rafael Zapata se llevaron bronce en la Olimpiada Internacional de Astronomía, tras más de 45 horas semanales de estudio. Foto: composición LR/Difusión

Tres estudiantes peruanos del círculo de estudios olímpico del colegio Prolog obtuvieron reconocimientos internacionales en competencias de Física y Astronomía realizadas en Brasil y Vietnam. Sergio Aponte consiguió una medalla de plata en Física, mientras Alexander Valencia y Rafael Zapata alcanzaron medallas de bronce en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA). Los resultados fueron obtenidos tras una preparación que supera las 45 horas semanales de estudio.

Las competencias reunieron a estudiantes de distintos países y exigieron la resolución de problemas de alta complejidad. En Vietnam, Valencia y Zapata participaron en cinco exámenes que incluyeron ejercicios de nivel universitario y compitieron con más de 320 participantes de 64 países. Aponte, por su parte, también logró clasificar junto con Valencia a la Olimpiada Mundial de Astronomía (OWAO).

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Estudiantes peruanos destacan en olimpiadas internacionales de Física y Astronomía

La participación peruana en Astronomía tuvo el respaldo y asesoramiento del Seminario de Astronomía y Ciencias Espaciales (SACE) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta institución acompañó la preparación de las delegaciones nacionales que participaron en las competencias de la especialidad.

Los reconocimientos en estas disciplinas se suman a los resultados obtenidos recientemente en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, desarrollada en Buenos Aires, Argentina. En ese certamen, Kevin Pomasoncco consiguió la medalla de oro, Samir Ochoa obtuvo la plata y Angel Cuya alcanzó el bronce, en una actuación que permitió a Perú superar a delegaciones como las de Brasil, Paraguay y España.

La nueva generación de estudiantes que participa en estas competencias forma parte del círculo olímpico del colegio Prolog y recibe becas por sus méritos académicos. Su preparación está centrada en la resolución de problemas complejos y en el entrenamiento necesario para afrontar los clasificatorios y certámenes internacionales.

Su preparación de más de 45 horas semanales fue respaldada por el Seminario de Astronomía y Ciencias Espaciales (SACE) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Más de 45 horas de preparación y apoyo académico detrás de las medallas internacionales

Los alumnos dedican más de 45 horas cada semana a sus estudios y ejercicios de preparación, un ritmo que reduce el tiempo disponible para actividades de ocio. A este proceso se suma el acompañamiento de sus familias, cuyos padres afrontan dificultades económicas y situaciones de inseguridad mientras respaldan la participación de sus hijos en los distintos procesos de clasificación y viajes internacionales.

El desempeño de los estudiantes también está relacionado con el trabajo académico desarrollado junto a instituciones especializadas. En el caso de Astronomía, el apoyo del SACE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos formó parte de la preparación de los jóvenes que representaron al país.

Los estudiantes señalaron que su experiencia busca motivar a otros jóvenes que atraviesan momentos de desánimo y consideraron necesario fortalecer el respaldo a la educación científica en el país. Por su parte, un padre de familia destacó las historias de esfuerzo y disciplina de los escolares y sus familias, además de la importancia de visibilizar a esta nueva generación de estudiantes dedicados a las ciencias.