Temblor de 6.7 en Junín: pasajeros salvan de morir tras caída de enorme roca sobre carretera de Huánuco El desprendimiento ocurrió en el distrito de Tomay Kichwa, en Huánuco, y golpeó un vehículo que viajaba por la Carretera Central. El sismo también provocó daños en una vivienda y una iglesia en Pasco.

Un grupo de pasajeros salvó su vida tras la caída de una roca sobre un vehículo en la Carretera Central | Foto: difusión

Un grupo de pasajeros salvó su vida tras la caída de una roca sobre un vehículo en la Carretera Central | Foto: difusión

Un grupo de pasajeros salvó de morir luego de que una enorme roca cayera sobre un vehículo que transitaba por la Carretera Central, a la altura del distrito de Tomay Kichwa, en la provincia de Ambo, Huánuco. El desprendimiento ocurrió tras el sismo de magnitud 6.7 que sacudió Junín a las 7.07 p. m. del viernes 20 de noviembre y golpeó uno de los laterales de la unidad que se dirigía hacia la ciudad de Huánuco.

El impacto provocó que el conductor perdiera el control y chocara contra la roca. Pese a la fuerza del golpe y los daños en el vehículo, ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones. Los pasajeros solo se llevaron un gran susto, según informó la Agencia Andina.

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El subprefecto de Tomay Kichwa, Fortunato García, precisó que la unidad recibió el impacto de la roca y confirmó que no hubo personas heridas. Sin embargo, el movimiento telúrico también provocó la caída de otras piedras sobre la plataforma de la carretera, lo que bloqueó el tránsito en este tramo que conecta la sierra central con la selva central.

Carretera Central quedó bloqueada por caída de rocas

Ante la emergencia, alrededor de las 9.00 p. m. se desplegó maquinaria pesada para retirar las rocas y recuperar la circulación vehicular. Los trabajos permitieron restablecer el tránsito de manera restringida.

La interrupción afectó a los vehículos que partían de Lima hacia Huariaca, Huánuco, Tingo María, Pucallpa y otras localidades de la selva central, así como a las unidades que retornaban desde La Oroya y Pasco hacia la capital.

La emergencia provocó demoras en los viajes. Varios pasajeros tuvieron que descender de los vehículos y esperar a un costado de la vía mientras los equipos retiraban los bloques de roca.

Sismo de 6.7 también afectó viviendas e infraestructura en Pasco

El fuerte movimiento telúrico se sintió con intensidad en la ciudad de Pasco y otras localidades de la sierra central. La sacudida generó alarma entre los residentes, quienes salieron de sus viviendas hacia las calles para ponerse a salvo.

En el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, el sismo ocasionó un corte temporal del servicio eléctrico, que posteriormente fue restablecido. Los vecinos permanecieron en alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

En tanto, la Plataforma de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Huariaca reportó daños en una vivienda y en la iglesia San Juan Bautista. El inmueble afectado, construido con adobe y revestido con cemento, presenta daños en parte de su estructura y en el recubrimiento de las paredes.

Personal de Gestión del Riesgo de Desastres recopila información para determinar la magnitud de los daños ocasionados por el sismo.