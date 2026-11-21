México captura a alias 'Chapo Isidro', narcotraficante dentro de los 10 fugitivos más buscados por el FBI 'Chapo Isidro' es un miembro clave de la organización Beltrán Leyva y enfrenta extradición a EE. UU. por narcotráfico. Esta operación refuerza la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles.

La detención tuvo lugar en Sinaloa, junto a dos cabecillas más de su organización. Foto: AFP.

La detención tuvo lugar en Sinaloa, junto a dos cabecillas más de su organización. Foto: AFP.

Las fuerzas militares de México capturaron a Fausto Isidro Meza, conocido como 'Chapo Isidro', uno de los 10 fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El narcotraficante fue detenido junto con otros dos presuntos cabecillas de su organización criminal durante un operativo en el estado de Sinaloa. La captura desató una violenta reacción de grupos armados en cuatro municipios de la región, con enfrentamientos que provocaron escenas de pánico entre la población.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

En Guasave, las detonaciones de armas de alto calibre llegaron hasta un estadio donde se disputaba un encuentro profesional de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, que tuvo que ser suspendido.

Videos difundidos en redes sociales mostraron carreteras bloqueadas y un camión en llamas, mientras los asistentes al encuentro deportivo buscaban refugio entre gritos de "¡Agánchense, agánchense!" ante las ráfagas de disparos. Otras grabaciones registraron destellos luminosos correspondientes a disparos de armas de alto calibre.

También circuló un supuesto video en el que Meza pide a sus hombres que "tranquilicen todo" porque "ya se acabó esto", al tiempo que advierte sobre la presencia de "niños, mujeres, gente inocente". No obstante, no se precisó la autenticidad de esa grabación.

Una pieza clave

La Secretaría de la Defensa señaló que 'Chapo Isidro' es uno de los principales integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva y mantiene una alianza con una de las facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa. En México era buscado por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos había solicitado su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

La operación de captura se realizó en Guasave mediante la intervención de fuerzas militares de élite. La detención representa un golpe contra una estructura criminal vinculada a las disputas internas del narcotráfico en Sinaloa, uno de los principales escenarios de violencia entre organizaciones delictivas en México.

El operativo se produjo en un contexto de presión de Washington sobre el Gobierno mexicano para intensificar las acciones contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada. La lucha contra los cárteles constituye uno de los principales asuntos de la agenda bilateral entre ambos países.

El miércoles pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen. Al referirse al encuentro, el mandatario estadounidense aseguró que insistió a Sheinbaum en que "los carteles están controlando México" y que Washington no puede permitir esa situación.