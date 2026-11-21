¿Por qué el sismo de 6.7 en Junín se sintió en Lima, Ica y Chimbote? Jefe del IGP lo explica: "Tuvo un radio bastante grande" El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que la duración del movimiento se debió a la propagación de las ondas sísmicas, lo que generó un temblor perceptible en una amplia área del país.

Un sismo de magnitud 6,7 registrado la noche del viernes en la región Junín fue percibido en distintas ciudades del Perú, entre ellas Lima, Ica y Chimbote. El movimiento ocurrió a las 19:09, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, una característica que permitió que las ondas sísmicas alcanzaran territorios alejados del punto de origen.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que la profundidad del evento fue determinante para comprender su alcance geográfico y el tiempo durante el cual la población sintió el movimiento. Mientras tanto, las autoridades solicitaron mantener la precaución y esperar los reportes oficiales para establecer si se produjeron daños en las localidades cercanas al epicentro.

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Profundidad del sismo en Junín explica por qué se sintió en Lima, Ica y Chimbote

La ubicación del foco sísmico a una profundidad de 129 kilómetros permitió que el movimiento fuera percibido en una extensión considerable del territorio naciona l. Según explicó Hernando Tavera, esta condición modifica la manera en que la energía del terremoto llega a la superficie: aunque el sacudimiento puede ser menos intenso en las inmediaciones del epicentro que en un evento superficial de características similares, su percepción puede abarcar una mayor distancia.

El representante del IGP señaló que el movimiento alcanzó localidades de la costa y del centro del país. Entre las ciudades donde fue reportado figuran Chimbote, Ica y Lima, además de distintas zonas de Junín. En la capital, numerosos ciudadanos sintieron el temblor y salieron de sus viviendas como medida preventiva. La extensión de la percepción también fue mencionada por Tavera en declaraciones recogidas por RPP, donde indicó que el evento pudo advertirse desde Áncash hasta Lima y sectores cercanos a la ceja de selva.

Otro aspecto señalado por el funcionario fue la duración del movimiento. La propagación de las ondas sísmicas desde el foco profundo habría generado un tren de ondas que mantuvo el suelo en movimiento durante un periodo perceptible para la población. Por ello, el tiempo que duró el sacudimiento no estuvo relacionado únicamente con la magnitud registrada, sino también con las condiciones de propagación de la energía.