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Teleférico de Miraflores operará en los próximos días: ¿cuánto costará el viaje y qué falta para su inauguración?

El primer teleférico de Lima conectará el parque Domodósola con Playa Redondo en solo dos minutos. El servicio tendrá tarifas diferenciadas para vecinos, turistas nacionales y extranjeros.

El primer teleférico de Lima iniciará operaciones en Miraflores en los próximos días, conectando la parte alta del distrito con Playa Redondo.
El primer teleférico de Lima iniciará operaciones en Miraflores en los próximos días, conectando la parte alta del distrito con Playa Redondo. | Exitosa
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El primer teleférico de Lima está a pocos días de iniciar oficialmente sus operaciones en Miraflores. La infraestructura, que conectará la parte alta del distrito con la Playa Redondo, ya cuenta con la certificación de sus sistemas mecánicos y operativos y actualmente se encuentra en etapa de marcha blanca.

El proyecto, valorizado en alrededor de 10 millones de dólares, será operado por el Consorcio Zigzag Teleféricos y utilizará tecnología de la empresa Doppelmayr. De acuerdo con la Municipalidad de Miraflores, la inauguración podría concretarse “en los próximos días”, aunque todavía no existe una fecha oficial.

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¿Cuál será la ruta del teleférico de Miraflores?

El sistema recorrerá aproximadamente 305 metros entre el parque Domodósola, ubicado entre el puente de La Paz y Larcomar, y Playa Redondo, en la Costa Verde.

El trayecto tendrá una duración aproximada de dos minutos, lo que permitirá a los usuarios evitar el tránsito vehicular para desplazarse entre la parte alta de Miraflores y el litoral.

El teleférico funcionará bajo un sistema de “vaivén”: mientras una cabina asciende, la otra desciende. Cada una tendrá capacidad para 15 pasajeros: 10 sentados y 5 de pie.

Una de sus características será el espacio destinado al traslado simultáneo de hasta dos bicicletas o dos tablas de surf, pensado para quienes practican actividades deportivas en la Costa Verde.

Durante el recorrido, los pasajeros tendrán una vista panorámica del litoral, Larcomar y el Circuito de Playas.

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¿Cuánto costará viajar en el teleférico?

Aunque el tarifario definitivo todavía no ha sido presentado, la Municipalidad de Miraflores adelantó que el servicio tendrá precios diferenciados según el tipo de usuario.

El esquema contempla tres categorías:

  • Vecinos de Miraflores.
  • Turistas nacionales.
  • Turistas extranjeros.

Según Felipe Ojeda, vocero de la comuna, las tarifas serán “módicas y accesibles” y se buscará que sean inferiores al costo de un viaje en taxi entre la parte alta del distrito y la playa.

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¿Qué falta para que empiece a funcionar?

Uno de los principales pendientes es la culminación del ascensor que permitirá garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

También se realizan los últimos ajustes en servicios complementarios de la infraestructura.

En cuanto a la seguridad, el sistema contará de manera permanente con personal de rescate equipado con arneses para atender cualquier eventualidad durante el funcionamiento de las cabinas.

La municipalidad sostiene que la infraestructura mecánica y operativa ya se encuentra certificada al 100% bajo estándares europeos. Mientras culminan los últimos trabajos, el teleférico continúa realizando pruebas en su etapa de marcha blanca.

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